Alanya'da Anız Yangını Evde Hasara Yol Açtı - Son Dakika
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Yerel

Alanya'da Anız Yangını Evde Hasara Yol Açtı

Alanya'da yakılan anız, alevlerin sıçramasıyla 3 katlı evin giriş katında büyük hasara neden oldu.

05.05.2025 19:53
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Alanya'da anız yangının sıçradığı daire küle döndü

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde bahçede yakılan anız, yangına neden oldu. Alevlerin sıçradığı 3 katlı evin 1. katında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, bugün saat 17.00 sıralarında Alanya'nın Hacımehmetli Mahallesi Böcülü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın yanında vatandaşlar tarafından anız yakıldı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede kontrolden çıkarak 3 katlı binanın giriş katına sıçradı. Yangının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, evin 1. Katında büyük çaplı maddi hasar oluştu. Olayda can kaybı veya yaralanan olmadı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Alanya'da Anız Yangını Evde Hasara Yol Açtı - Son Dakika

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