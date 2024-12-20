Alanya'da Gece Yangını Paniğe Neden Oldu

Yerel

Alanya'da gece yarısı çıkan yangın korkuttu

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, gece saat 02: 00 sıralarında Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi Öğretmenler Sokağın'da bulunan 5 katlı apartmanın 3. Katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre mum ışığından çıkan kıvılcım önce kanepeye daha sonra ise eve yayıldı. Evde yalnız yaşıyan Mehmet C. ise alevlere önce kendisi müdehale etti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri çıkan yangına soğutma çalışması yaptı.

Paniğe neden olan yangında herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.