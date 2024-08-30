Alanya'da hayatını kaybeden hemşire Hakkari'de toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Alanya'da hayatını kaybeden hemşire Hakkari'de toprağa verildi

Alanya\'da hayatını kaybeden hemşire Hakkari\'de toprağa verildi

Alanya'da tatil yaptığı otelde meydana gelen kazada hayatını kaybeden hemşire Hanım Kaya Orakçı, Hakkari'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Orakçı'nın cenazesi, Van üzerinden kara yoluyla Hakkari'ye getirildi. Cenaze törenine ailesi, yakınları, arkadaşları ve sağlık camiasından birçok meslektaşı katıldı.

30.08.2024 12:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelde meydana gelen trajik bir kazada hayatını kaybeden hemşire Hanım Kaya Orakçı, memleketi Hakkari'de son yolculuğuna uğurlandı.

37 yaşında, evli ve iki çocuk annesi olan Hanım Kaya Orakçı'nın cenazesi, Alanya'dan uçakla Van'a, oradan da kara yoluyla Hakkari'ye getirildi. Merzan Mahallesi'nde bulunan aile mezarlığında yüzlerce kişinin katılımıyla düzenlenen cenaze töreninde, Orakçı dualarla toprağa verildi. Cenazede ailesi ve yakınlarının yanı sıra Orakçı'nın arkadaşları ve sağlık camiasından birçok meslektaşı da yer aldı. Gözyaşlarının hakim olduğu törende, hemşire Orakçı dualarla son yolculuğuna uğurlandı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Hanım Kaya, hakkari, Alanya, Tatil, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Alanya'da hayatını kaybeden hemşire Hakkari'de toprağa verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:50 MİT, PKK’nın bomba uzmanlarını etkisiz hale getirdi MİT, PKK'nın bomba uzmanlarını etkisiz hale getirdi
11:35 Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi
10:38 Devlet erkanı Ata’nın huzurunda İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anıtkabir Özel Defteri’ne düştüğü not Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne düştüğü not
00:47 Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar Isırık izleri kime ait Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar! Isırık izleri kime ait?
23:12 Hastaneye gidince 56 yıldır tek böbreği olduğunu öğrendi Hastaneye gidince 56 yıldır tek böbreği olduğunu öğrendi
22:12 Meryem Betül Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda bronz madalya kazandı Meryem Betül Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandı
20:46 Ukrayna’da F-16 savaş uçağı düştü Ukrayna'da F-16 savaş uçağı düştü
20:26 UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2024-2025 Sezonu Kura Çekimi Gerçekleştirildi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 Sezonu Kura Çekimi Gerçekleştirildi
20:19 Galatasaray Başkanı Karaborsa Bilet İddialarıyla İlgili Suç Duyurusunda Bulundu Galatasaray Başkanı Karaborsa Bilet İddialarıyla İlgili Suç Duyurusunda Bulundu
19:40 Irak’ta Türk SİHA’sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi Irak'ta Türk SİHA'sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi
19:37 Kayıp Narin Güran’la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi Kayıp Narin Güran'la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi
19:16 Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı
19:01 İzmir’de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti
19:01 Mesut Özil, MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti Mesut Özil, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
18:13 Nilüfer Belediyesporlu Voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez Hayatını Kaybetti Nilüfer Belediyesporlu Voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez Hayatını Kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 13:23:24. #1.12#
SON DAKİKA: Alanya'da hayatını kaybeden hemşire Hakkari'de toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement