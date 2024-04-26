Alanya'da İsrail soykırımında hayatını kaybeden Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
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Alanya'da İsrail soykırımında hayatını kaybeden Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı

Alanya\'da İsrail soykırımında hayatını kaybeden Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Anadolu Gençlik Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, Gazze'de devam eden İsrail soykırımında hayatını kaybeden Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı. Vatandaşlar, namaz sonrasında İsrail aleyhine sloganlar attı ve basın açıklaması yapıldı.

26.04.2024 14:51
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Antalya'nın Alanya ilçesinde vatandaşlar Gazze'de devam eden İsrail soykırımında hayatını kaybeden Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Anadolu Gençlik Derneği Alanya Temsilciliği tarafından El Aksa Cami'nde Cuma namazına müteakip Gazze'de devam eden İsrail'in soykırımında hayatını kaybeden Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı ve dua edildi. Caminin avlusunda toplanan vatandaşlar namaz sonrasında Filistin bayrakları ile birlikte İsrail aleyhine sloganlar attı.

Gıyabi cenaze namazının ardından basın açıklaması okuyan Zülfikar Devir, "200 günü aşkındır kardeşlerimiz her gün yüzlerce binlerce şehit verirken bizler görmezden gelmeye devam ediyoruz. Her gün onlarca yüzlerce aile evlat acısıyla imtihan olurken bizler evlatlarımıza bile dünyalık hırslarımız yüzünden vakit ayıramıyoruz. Bu dünya gelip geçici heveslerin dolu olduğu bir aldatmacadan ibarettir. Bizler bir an önce bunları bir kenara koyarak Rabbimizin rızasını gözetmek için çaba sarf etmeliyiz. Bizler bu süreçte haktan taraf mı olacağız, batıldan tarafta mı? Bizler zaferden sorumlu değiliz kardeşlerim. Bizler üzerimize düşen vazifeyi yerine getirerek Allah'ın yardımının geleceği gün için beklemekten sorumluyuz. Gelin ısrarla boykota devam edelim. Gelin zulmü haykırmaktan geri durmayalım. Filistin'i, Doğu Türkistan'ı gündemimizden hiç düşürmeyelim. Kardeşlerimize maddi manevi desteğimizi esirgemeyelim ve bunları yaparken günlük yaşantımızın her alanında Rabbimizin rızasını gözeterek hareket edelim" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Anadolu Gençlik Derneği, Antalya, Alanya, İsrail, Gazze, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Alanya'da İsrail soykırımında hayatını kaybeden Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika

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