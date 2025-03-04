Alanya'da Kaçak Silah Operasyonu

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Alanya'da kaçak silah ticareti operasyonu

ANTALYA - Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı kaçak silah ticareti ve bireysel silahlanmaya yönelik 7 ayrı noktada eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli arama kararı ile 7 ayrı noktada eş zamanlı operasyon ve aramalar düzenlendi. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş Timleri, Jandarma Suç Araştırma Timi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Takip Timi ve İstihbarat ekiplerinin koordineli çalışmasıyla, Güzelbağ, Bayır, Gözübüyük, Karamanlar, Güney, Yenice, Burçaklar ve Gümüşgöze Mahalleleri'nde belirlenen adreslere operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan operasyon ve uygulamalarda ekipler, şahıs ve adreslerden; 10 adet tabanca, 32 adet av tüfeği, 10 adet tabanca şarjörü, 135 adet tabanca fişeği, 12 adet 7,62mm tabanca fişeği, 374 adet av tüfeği fişeği el geçirdi.

Operasyonlar sonucunda 10 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 32 şüpheli hakkında ise idari işlem başlatıldı.