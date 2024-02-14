Alanya\'da kafası konserve kutusuna sıkışan kedi kurtarıldı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde kafası konserve kutusuna sıkışık halde çöp kovasında kalan kedinin yardımına belediye temizlik işleri görevlileri yetişti. Görevliler, kedinin kafasını sıkıştığı konserve kutusundan çıkartarak sevimli hayvanı doğaya bıraktı. Kediyi özgürlüğüne kavuşturan belediye görevlileri yaşadığı mutluluğu anlattı.

Olay, dün sabah saatlerinde Obaalacami Mahallesi'nde meydana geldi. Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı görevliler, çöp toplama esnasında çöp kovasında bir kedinin başının konserve kutusuna sıkıştığını gördü. Yardıma muhtaç kediyi kurtarmak için harekete geçen temizlik görevlileri, kediyi çöp kutusunun dışına çıkararak konserve kutusu içinden kedinin kafasını çıkarmayı başardı. Konserve kutusundan kurtulan kedi daha sonra hızla bölgeden uzaklaştı. Kedinin kurtarılma anlarının videosu sosyal medyada da kullanıcılar tarafından takdir edildi.

"Mutluyuz, bir can kurtardık"

Kediyi kurtaran temizlik ekibinde çalışan Mustafa Topçu, yaptıkları duyarlı davranış hakkında, "Çöpleri boşaltmak için konteynere yanaşınca bir ses duyduk. İçine bakınca kedi hareketsizdi. Müdahale ettik. Dışarı çıkarttık ve gereğini yaptık. Sonra doğaya bıraktık. Mutluyuz, bir can kurtardık. İlk anda sevindik" dedi.

"Mutluluk saçarak ormana doğru gitti"

Aynı temizlik ekibinden Hayrullah Namal isimli personel, kedinin havasızlıktan çok hareket edemediğini belirterek, "Mıntıkada çöp toplarken Mustafa arkadaşımız konteynerin içinde bir kedinin hareketsiz kaldığını gördü. Kediye müdahale ettiler. Kediyi çöp konteynerinden çıkarttığımızda kafası sıkışmış bir şekildeydi. O kadar fazla havasız kalmış ki çok hareket edemiyordu. Kontrollü bir şekilde birimiz arkasından birimiz belinden tutarak kutuyu çıkardık. Kediyi bıraktığımız anda 10 metre gitti. Etrafına baktı. Mutluluk saçarak ormana doğru gitti. Biz de çok mutlu olduk, heyecanlandık. Duygusal bir an yaşadık. Vatandaşlarımızdan daha duyarlı olmalarını, konserve kutularını poşetlere bağlayıp atmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Bu gibi konserve kutuları ilgili kutulara atılmalı"

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir ise personellerin davranışı ile ilgili olarak, "Dün mesai arkadaşlarımız saat 10.30 civarında Obaalacami'nde bir çöp konteyner içinde bir hareketsiz yatan kediyi görerek dikkatleri sayesinde müdahale etmişler. Çok hassas bir şekilde davranarak konserve kutusundan kedinin başını çıkararak doğal ortamına bıraktılar. Bu yürek ısıtan davranışları için personel arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu güzel davranışların devamını diliyorum. Bu gibi olayların olmaması için vatandaşlarımız çöplerin ayrıştırmasına önem vermeli. Bu gibi konserve kutuları ilgili kutulara atılmalı. Çöp ayrıştırmaya dikkat edilmeli" ifadelerini kullandı. - ANTALYA