Alanya'da kontrolden çıkan otomobil devrildi - Son Dakika
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Alanya'da kontrolden çıkan otomobil devrildi

Alanya\'da kontrolden çıkan otomobil devrildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilmesi sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Kaza, Tosmur Mahallesi Okul Caddesi'nde saat 17.00 sıralarında gerçekleşti. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan 3 kişiyi kurtardı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

10.05.2024 23:05
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Alanya'da kontrolden çıkan otomobil devrildi

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilmesi sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Tosmur Mahallesi Okul Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 BRH 698 plakalı Dacia marka otomobil sokağa dönmesi sırasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan 1'i çocuk 3 kişiyi çıkarttı. Sağlık ekipleri yaralı olan 3 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerindeki bazı vatandaşların meraklı halleri ise dikkat çekti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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