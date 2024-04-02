Alanya'da mağaza çalışanlarıyla tartışma yaşayan müşteri: 'Yanımda eşim ve 4 yaşındaki torunum varken üzerime yürüdüler'

Satın aldığı montu iade etmek isteyen adam mağaza çalışanlarıyla tartışma yaşadı
Alanya'da mağaza çalışanları ve müşteri arasında deri mont iadesi tartışması
Mağaza çalışanlarıyla tartışma yaşayan müşteri:
"Yanımda eşim ve 4 yaşındaki torunum varken üzerime yürüdüler"
ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi, yaklaşık bir hafta önce aldığı montu iade etmek için geldiği bir giyim mağazasında çalışanlarla tartışma yaşadı. Çalışanların 4 yaşındaki torununun yanında kendisini darp etmeye çalıştığını ileri süren adam, polis eşliğinde iade ücretini alırken, olayla ilgili mağaza çalışanlarından şikayetçi olduğunu söyledi.
Olay, Şekerhane Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Servet Yiğit, eşi ve 4 yaşındaki torunuyla birlikte cadde üzerindeki bir giyim mağazasına yaklaşık bir hafta önce aldıkları deri montu iade etmeye geldi. Yiğit, mağaza görevlilerinin iade tutarı olan 3 bin 850 lira için yeterli paranın bulunmadığı ve ürünü alamayacakları şeklinde sözleriyle karşılaştı. Servet Yiğit'in duruma tepki göstermesi üzerine iddiaya göre mağaza görevlileri kendisinin üzerine yürüdü. Mağaza görevlilerinin, torunun yanında kendisini darp etmeye kalkışması üzerine Servet Yiğit durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları yatıştırmaya çalıştı. Polis eşliğinde mağazaya giren Servet Yiğit, deri montun iade ücretini alırken, mağaza görevlilerinden şikayetçi olmak üzere polisler tarafından polis merkezine götürüldü.
"Torunumuzun yanında böyle bir olay yaşanması bizi psikolojik olarak etkiledi"
Olayla ilgili konuşan Servet Yiğit, çalışanların 4 yaşındaki torununun yanında kendisini darp etmeye çalıştığını öne sürerek, "Yaklaşık bir hafta önce deri mont almıştık. Mont olmazsa sorunsuz şekilde paranızı iade ederiz dediler. Mont olmadı. Cumartesi günü montu gelin alın diye mesaj geldi. Mağazaya geldiğimizde hafta sonu ödeme yapamayız şeklinde sözler söylediler. Pazartesi günü gelin dediler. Pazartesi geldik, kasamız müsait değil dediler. Mağaza müdürü kadına işim gücüm yok her gün buraya mı geleceğim dedim. Pazartesi günü gelin dediler, biz de geldik. Kasaya para birikince gelin dediler. Tartışma şiddeti yükselmeye başladı. Belli bir süre geçtikten sonra mağaza çalışanları konuya dahil oldu. Yanımda eşim ve 4 yaşındaki torunum olmasına rağmen çalışanlar üzerime yürüdü. Beni darp etmeye kalktılar. Sağduyulu çalışanlar arbedeyi önlemeye çalıştılar. Torunumuzun yanında böyle bir olay yaşanması bizi psikolojik olarak etkiledi. Beni dışarıya çıkardılar. Dışarı çıkınca polisi aradım. Polisler gelene kadar paramı vereceklerini söylediler. Can güvenliğim yok, o mağazaya polis olmadan girmem dedim. 10 dakika geçince polis geldi. Onlarla birlikte mağazaya girdik. Orada bir ön ifade aldılar. Polis eşliğinde ben paramı aldım. Emniyete gittik, şikayetçi olduk. Gerekli işlemleri başlattık, sonuna kadar mücadelemi sürdüreceğim" dedi.
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