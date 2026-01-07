Alanya Ankara'da tek yürek - Son Dakika
Alanya Ankara'da tek yürek

07.01.2026 18:12  Güncelleme: 18:20
Alanya Kaymakamı, Belediye Başkanı ve ALTSO Başkanı'nın yer aldığı heyet, Ankara'da önemli temaslarda bulunarak Alanya'nın turizm ve ulaşım sorunlarını bakanlara iletti. 2026-2030 Turizm Master Planı ve Antalya-Alanya raylı sistem talebi öne çıktı.

Alanya'nın sorunları ve talepleri Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk başkanlığında, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ile ALTSO Başkanı Eray Erdem'in de yer aldığı Alanya heyeti tarafından Ankara'ya iletildi.

Alanya heyetinin Ankara çıkarması ile ilgili olarak bir açıklama yapan ALTSO Başkanı Eray Erdem, "Alanya Kaymakamımız Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçelik, ALKÜ Rektörümüz Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, AK Parti İlçe Başkanımız Mehmet Şarani Tavlı, ALTAV Başkanımız Abdurrahman Açıkalın, ALTİD Başkanımız Cem Özcan, Turizm Akademisyenleri Derneği Başkanımız Prof. Dr. Muharrem Tuna ve akademisyenler ile birlikte Ankara'da temas gerçekleştirdi. Ankara programımız kapsamında; ilk olarak Önceki Dönem Dışişleri Bakanı, Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nu ziyaret etti. Ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya gelerek, Alanya turizminin bugünü ve geleceğine yönelik önemli başlıkları istişare edildi. Gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde; Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, üniversiteler turizm paydaşlarımız ve Odamız iş birliğinde hazırlanan 2026-2030 Turizm Master Planı hakkında Kültür ve Turizm Bakanımızın görüş ve önerilerini alıp, planın hayata geçirilmesi noktasında destek istedik. Bununla birlikte; Alanya'mızın ulaşım altyapısını güçlendirecek, şehir içi trafiği rahatlatacak ve turizme önemli katkı sağlayacak Antalya-Alanya arası şehir içi raylı sistem konusuna ilişkin talebimizi kıymetli bakanlarımıza ilettik" dedi.

Ayrıca yangın yönetmeliği ile ilgili Ankara'da temaslarda bulunan Erdem, "Turistik tesislerde yangına dayanıklı kapılarla ilgili mevcut yönetmelikte belirtilen tarihin tedarik sorunları nedeniyle uzayacağını ifade ederek otellerin kapalı olduğu süre boyunca ruhsat iptali yapılmaması yönündeki sektörün talebini de aktardık. Alanya Belediye'mizin de işletmelere yardımcı olmak adına kapalı tesislerde ruhsat iptaline gitmemek yönünde irade koyduğunu aktardığımız bakanımızdan aynı uygulamayı bakanlığımızdan da beklediğimizi ifade ettik. İşletmelerin faaliyete geçtikleri anda sürecin başlatılması yönündeki talebimizin Sayın Bakanımız tarafından da olumlu karşılanmasından memnuniyet duyduk. En yakın zamanda bu talebimizin Cumhurbaşkanlığı kararıyla hayata geçirileceğine inanıyoruz. Anlayışları ve samimi destekleri için kendilerine teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Heyet görüşmelerin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Eyyüpoğlu, TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı Antalya Milletvekili Atay Uslu ve Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ı ziyaret ederek Alanya'daki ve turizm sektörü ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

