Alanya kırsalında kar temizliği sürüyor - Son Dakika
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Alanya kırsalında kar temizliği sürüyor

11.03.2022 12:08
Alanya kırsalında kar temizliği sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'nın kırsal mahallelerinin grup yollarında heyelan ve yağış nedeniyle bozulan bölümlerde bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'nın kırsal mahallelerinin grup yollarında heyelan ve yağış nedeniyle bozulan bölümlerde bakım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler kar yağışının yeniden etkili olması nedeniyle Uğurlu Yaylası'nda da yolları açık tutmak için kar temizleme çalışması gerçekleştiriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri ilçenin farklı noktalarında aşırı, yağış, göçük ve heyelan nedeniyle bozulan grup yollarındaki bakım onarım çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Toslak, Kayabaşı, Yenice, Gümüşgöze ve Uzunöz Mahallelerinde yol bakım ve onarımı ile yama çalışması gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Alanya'nın Uğurlu Mahallesi Tereviş Yaylası yolunda ise kar temizleme çalışması gerçekleştiriyor. Kar yüksekliğinin 1 metreyi aştığı bölgede ekipler zorlu koşullar altında çalışarak yolu açmaya ve ulaşımı sağlamaya çalışıyor. - ANTALYA

Alanya kırsalında kar temizliği sürüyor
Alanya kırsalında kar temizliği sürüyor

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Alanya kırsalında kar temizliği sürüyor - Son Dakika


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