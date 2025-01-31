Alanya Muhtarlar Derneği Yeni Başkanı Rüştü Vural Görevde - Son Dakika
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Alanya Muhtarlar Derneği Yeni Başkanı Rüştü Vural Görevde

Alanya Muhtarlar Derneği Yeni Başkanı Rüştü Vural Görevde

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, muhtarlarla uyumlu çalışacaklarını belirterek yeni Muhtarlar Derneği Başkanı Rüştü Vural'ın görevine devam edeceğini açıkladı. Vural, tüm kurumlarla iş birliği içinde çalışacaklarını ifade etti.

31.01.2025 14:26  Güncelleme: 14:36
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Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Muhtarlarımızla çok daha iyi bir uyumla çalışacağımıza ve bunun da mahallelere gelecek olan hizmete hız kazandıracağına inanıyorum" dedi.

Alanya Muhtarlar Derneği başkanlığına seçilen Muhtar Rüştü Vural, düzenlenen etkinlikle görevi devraldı. Vural, Alanya'daki tüm kurum ve kuruluşlarla uyum içerisinde çalışacaklarını belirterek programa katılan protokol üyelerine teşekkür etti.

"İş birliğiyle çalışıyoruz"

Etkinlikte konuşan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Dernek Başkanımız Muhtar Rüştü Vural ile toplantı öncesi görüştük. Bizlerden bazı talepleri oldu. Köy konakları ve dernek binası gibi konularda iş birliğinde içerisinde çalışarak bu taleplere yanıt vereceğiz. Halkımızla aramızda köprü görevi gören muhtarlarımızın her birinin talepleri bizim için çok kıymetli. Ben de dahil tüm arkadaşlarımın telefonu 24 saat açık. Ekonomimiz yettiğince mahallelerimize özellikle yol ve su konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yayla yollarımızın da bir kısmını da bitirdik. Demirkapı ve Dim Çayı yolu üzerinde de epey bir yer yaptık. Ayakkabımız 38'den 40'a doğru yaklaşmaya başladı. İnşallah bu sene daha verimli ve sizlerin isteğini daha hızlı çözmeye çalışacağız. Muhtarlarımız belediyenin sahadaki parmaklarıdır. Eskiden muhtar dendiğinde sadece köyün muhtarı gibi algılanırdı ama artık sizler, bu hizmette önemli bir yer tutuyorsunuz. Ben bu dönem içerisinde dernekle ve muhtarlarımızla çok daha iyi bir uyumla çalışacağımıza, bunun da mahallelere gelecek olan hizmete hız kazandıracağına inanıyorum. Bizlere söyleyin, isteyin, eleştirin. Hepinize davetleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Kaymakam Ürkmezer: "En iyi hizmet için çalışmaya devam edeceğiz"

Başkan Özçelik'in ardından söz alan Kaymakam Ürkmezer ise, "Muhtarlar Derneği'nde yeni bir yönetime geçildi. Kendilerine görevlerinde başarılar diliyoruz. Muhtarlarımız arasındaki birlik ve beraberliği her zaman görmek istiyoruz. Bizler bütün mesai arkadaşlarımızla beraber muhtarlarımızın temsil ettiği vatandaşlarımıza en iyi hizmeti alabilmeleri için çalışmaya devam edeceğiz. Şehrimiz her anlamda huzurlu bir kent. Şehrimizin daha huzurlu ve daha güzel olması için hep birlikte çabalıyoruz. Bu organizasyonu gerçekleştirilen Muhtarlar Derneği ve yönetimine teşekkür ediyor, tüm muhtarlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum" dedi. Program fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Programa; Kaymakam Fatih Ürkmezer, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Muhtarlar Derneği Başkanı Rüştü Vural, belediye başkan yardımcıları, başkan danışmanları, belediye meclis üyeleri, kurum amirleri, dernek üyeleri ve muhtarlar katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Alanya Muhtarlar Derneği Yeni Başkanı Rüştü Vural Görevde - Son Dakika

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