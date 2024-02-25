Alaplı\'da Berat Gecesi Programı Düzenlendi

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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Berat Gecesinde Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit ve ilahi programları yapıldı.

Alaplı Ulu Camii'nde yapılan programda din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, ilahiler söylendi. Halkın da yoğun katılım sağladığı Berat Kandili programı vaazında konuşan Satılmış Ermiş, Berat Kandili'ni kutlayarak gece boyunca bol bol dua edilmesi tavsiyesinde bulundu.

Berat gecesinin kurtuluş, af ve arınma gecesi olduğunu hatırlatan cami imamı Satılmış Ermiş, af ve bağışlanma dilemek için bu tür gün ve gecelerin en iyi şekilde idrak edilmesi gerektiğini hatırlattı. Program sonunda, imam Ermiş Türkiye, İslam Alemi, insanlık için yaptığı dua ve Berat gecesini tebrik etmesiyle son buldu.

Program sonunda Ak Parti teşkilatı, hayırsever vatandaşlar ve Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin tarafından programa katılan vatandaşlara çeşitli hediyeler ve kandil simidi ikramında bulunuldu. - ZONGULDAK