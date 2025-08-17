Alaplı'da Gönüllü Hasat Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
Alaplı'da Gönüllü Hasat Etkinliği Düzenlendi

Alaplı'da Gönüllü Hasat Etkinliği Düzenlendi
17.08.2025 14:08
Gönüllü gençler, Alaplı'da fındık toplayarak tarıma destek verdi ve kırsal yaşamı tanıdı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının ülke genelinde düzenlediği "Gönüllü Hasat Toplama Etkinliği'ne" Alaplı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde farklı branşlarda spor yapan onlarca gönüllü genç, fındık tarlasına girerek çiftçilerle birlikte fındık topladı.

Gençlerin tarıma ilgisini artırmak, kırsal kalkınmaya destek vermek ve gönüllülük bilincini geliştirmek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "Gönüllü Hasat Etkinliği" etkinliği kapsamında Alaplılı gençler, fındık tarlasında buluşarak hep birlikte fındık topladı.

Alaplı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Alaplı İlçe Tarım Müdürlüğü, Alaplı İlçe Orman İşletme Müdürlüğü, Alaplı Muhtarlar Derneği başkanı, Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığının da destek verdiği "Gönüllü Hasat Etkinliği" renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

Alaplı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen "Gönüllü Hasat Etkinliği" kapsamında onlarca gençle fındık çiftçileriyle birlikte fındık toplarken hem eğlendi hem de çiftçilere yardımcı oldu. Gönüllük esasına dayalı olarak hayata geçirilen etkinlikte sahalarda, kortlarda ve çeşitli spor alanlarında spor yapan gençler fındık toplamada hünerlerini sergiledi. Fındık çiftçileriyle birlikte hoşça vakit geçiren gönüllü gençler, fındık toplamadan önce Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerinden orman yangınları hakkında bilgi alma fırsatı buldular. Orman yangınlarının önlenmesi ve mücadele yöntemleri hakkında bilgilendirilen sporcu gençler ayrıca Alaplı İlçe Tarım Müdürlüğü yetkililerinden tarım, çiftçilik ve özellikle "Ata Tohumu" hakkında bilgi aldılar.

Her zaman beğenerek yedikleri fındıkların nasıl toplandığını ve bin bir emeklerle avuçlarına gelen fındığın hikayesini öğrenen gençler tarım çalışmalarını sahada deneyimleme fırsatı buldu. Tarımsal üretim süreçlerine doğrudan katılım sağlayan gönüllü gençler, fındık üreticilerine destek vermenin yanı sıra kırsal yaşamı daha yakından tanıma fırsatı buldu.

Alaplı'nın Çamlıbel köyünde gerçekleştirilen etkinlikte fındık toplarken yorulan sporcu gençlere soğuk ayran ve köy yapımı, gözleme ve börekler ikram edildi. Gönüllü Hasat Etkinliği ile ilgili bilgi veren Alaplı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü, gençlerin tarım eğitimleri ve sosyal aktivitelerle birlikte doğayla bağ kurmaları, takım çalışması ve sorumluluk bilinci edinmeleri amaçlandığını ifade etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Kaynak: İHA

13:32
