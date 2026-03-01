Alaplı'dan Depremzede Çocuklara Yardım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alaplı'dan Depremzede Çocuklara Yardım

Alaplı\'dan Depremzede Çocuklara Yardım
01.03.2026 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alaplı'daki Kur'an Kursu öğrencileri atkı ve bere yaparak depremzede çocukları sevindirdi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinden başlatılan iyilik hareketi, deprem bölgesindeki çocukların yüzünü güldürdü. Alaplı İlçe Müftülüğü Fatih Mahallesi Kur'an Kursu öğrencilerinin el emeğiyle hazırladığı atkı ve bereler, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde konteyner kentte yaşayan depremzede çocuklara ulaştırıldı.

Alaplı İlçe Müftülüğü Fatih Mahallesi Kur'an Kursu öğrencilerinin el emeğiyle hazırlanan yardımlar, Nurdağı İlçe Müftüsü Muhammed Ayyıldız ve Vaiz Meryem Kavak koordinasyonunda görevli ekipler tarafından çocuklara tek tek teslim edildi. Soğuk kış günlerinde ulaştırılan atkı ve bereler, çocukların yüzünde tebessüme neden oldu.

Dağıtım sırasında açıklama yapan Müftü Ayyıldız, Alaplı'daki vatandaşların ördüğü bu hediyelerin sadece sıcaklık değil, aynı zamanda moral kaynağı olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Vaiz Kavak ise Alaplı'daki kursiyerlerin depremzede çocukları unutmadığını ifade ederek, kurulan gönül köprüsünün çocukların kışı daha sıcak geçirmesine katkı sağlayacağını söyledi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Alaplı'dan Depremzede Çocuklara Yardım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

14:09
İran, ABD’yi vurmak için ilk kez Fattah-2 hipersonik füzelerini kullandı
İran, ABD'yi vurmak için ilk kez Fattah-2 hipersonik füzelerini kullandı
13:30
Putin’den Hamaney’in öldürülmesi sonrası ilk açıklama
Putin'den Hamaney'in öldürülmesi sonrası ilk açıklama
12:55
Hamaney’in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı
Hamaney'in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı
12:49
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu
12:41
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
12:25
Hamaney’i CIA buldu, İsrail vurdu İşte saldırının perde arkası
Hamaney'i CIA buldu, İsrail vurdu! İşte saldırının perde arkası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 14:49:49. #7.11#
SON DAKİKA: Alaplı'dan Depremzede Çocuklara Yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.