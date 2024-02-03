Alaplı\'dan Umre\'ye Dualarla Uğurlama Töreni

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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Umre ziyareti yapmak isteyen vatandaşlar kutsal topraklara dualarla uğurladı.

Alaplı Merkez Cami önünde Meydanında gerçekleşen uğurlama törenine umreye gidecek vatandaşlar ile yakınları atıldı. Duygu dolu anların yaşandığı uğurlama töreninde Alaplı İlçe Müftülüğü görevlileri dualar ve ilahiler okudu. Umre yolcularını uğurlayanlar arasında Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ve Ak Parti İlçe Başkanı Altan Güngör ve Belediye Başkan Aday adayları yerini aldı. Duaların ardından kafile kutsal topraklara gitmek üzere otobüsler ile ilçeden ayrıldı. - ZONGULDAK