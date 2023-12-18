Alaşehir'de 'Atatürk' filmine yoğun ilgi

Alaşehir Belediyesinden Atatürk filmine ücretsiz bilet

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde geçtiğimiz cuma günü vizyona giren 'Atatürk 1881-1919' filmi her gün salonları dolduruyor. Alaşehir Belediyesi tarafından sosyal ve kültürel etkinlik kapsamında ücretsiz bilet imkanının sağlandığı filmi izleyenler duygu dolu anlar yaşadı.

Alaşehir'de vizyona giren Atatürk filmi salonları doldurmaya devam ediyor. Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in yaptığı ve Sarp Akkaya, Mehmet Günsür gibi bir çok ünlü isimlerin rol aldığı filmde Mustafa Kemal Atatürk rolünü ise Aras Bulut İynemli canlandırıyor. Alaşehirliler çıktığı günden bu yana yoğun ilgi gösterdiği filmi izleyebilmek için uzun kuyruklar oluşturmaya devam ediyor. Alaşehir Belediyesinin ücretsiz bilet imkanı da sağladığı filmi vatandaşlarla birlikte izleyen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve eşi Selen Öküzcüoğlu da film boyunca duygu dolu anlar yaşadı. Film sonrası kısa bir açıklama yapan Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehirli sinema severlerimiz sinema salonunda buluşuyorlar. Bugün iki salonumuz doldu, yoğun ilgi var. Üçüncü salonu da açacağız. Her gün yoğun ilgi ile karşılaşıyoruz. Sosyal ve Kültür İşleri Müdürlüğümüzün düzenlediği bu etkinlik için arkadaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi.

(ÖND-NSO-Y)