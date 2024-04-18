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Alaşehir'de çiftçilere erken uyarı için meteoroloji istasyonları kuruldu

MANİSA - Alaşehir Ticaret Borsası, hava olaylarının tarımsal üretime etkisini azaltmak amacıyla 6 noktada meteoroloji istasyonu kurulumu gerçekleştirdi.

Borsa tarafından kurulan meteoroloji istasyonları sayesinde; iklim şartlarından dolayı meydana gelen zararlara ve hastalıklara karşı çiftçilerin daha kolay ve çabuk müdahale etmeleri amaçlanıyor. Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür ve teknik ekipler, pilot bölge olarak seçilen mahalleleri ziyaret ederek, çiftçileri bilgilendirme toplantıları düzenliyor. Alaşehir Sobran Mahallesi'nde ikamet eden ve arazisine meteoroloji istasyonu kurulan çiftçi Hasan Özkan, "Geçen yıl yağmurdan ve pronoz hastalıklarından dolayı mağdur olduk. Bu sene borsamız bu metroloji istasyonlarını kurdu. Havanın nem oranına göre durumuna göre ilacımızı, gübremizi, suyumuzu vereceğiz. Ticaret Borsası hava durumunu bize mesajla gönderecek ve biz de daha az masraf ve ilaçlama yaparak inşallah daha verimli bir yıl geçeceğiz" dedi.

Projeyle ilgili bilgi veren Alaşehir Ticaret Borsası Ziraat Mühendisi Süleyman Yüksel, "2024 yılı üretim yılı sezon başında Alaşehir Ticaret Borsası olarak meteoroloji istasyonu projesini hayata geçirdik. Pilot bir uygulama ile Alaşehir'in 6 farklı mahallesinde, meteoroloji istasyonu kurduk . Bu istasyonları kurma amacımız, geçen yıl yaşanan midliyo hastalığı sebebiyle çiftçilerimizin büyük bir ürün kaybına sebep olması. Dolayısıyla bölgenin ekonomik olarak etkilenmesi nedeniyle borsa olarak böyle bir projeye imza atmak istedik. Bu proje ile çiftçilerimize yaşanabilecek iklimsel değerleri mesaj yoluyla ileterek, çiftçilerimizin bağlarının veya diğer ürünlerinin ilaçlama ve tarımsal uygulamalarını daha bilinçli bir şekilde yapıp, iklimsel olaylardan en az zarar görmelerini hedefledik. Başlatılan bu pilot proje başarıya ulaştığı sürece, bunu İlçe Tarım Müdürlüğünde görevli arkadaşlarla entegre hale getirip genele yayma hedefindeyiz. Kurduğumuz bu altı istasyon yaklaşık 25 bin dekarlık bir alanı içermekte. Bu 25 bin dekarlık arazi içinde bulunan hava şartlarını, nem, yağmur, dolu, fırtına gibi bilgileri bize aktarıyor. Bunlar doğrultusunda zararlıların ve hastalıkların hangi süreçlerde olduğunu takibini yapıp, çiftçilerimize uyarı bilgilendirmelerimizi yapacağız. Çiftçilerimizde bu doğrultuda daha bilinçli ilaçlama, gübreleme ve sulama yapacaklar" dedi.