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Alaşehir'de fırtına çatıyı uçurdu - Son Dakika
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Alaşehir'de fırtına çatıyı uçurdu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde şiddetli fırtına, prefabrik kulübenin çatısını uçurdu. Karayolu kıyısında bulunan kulübenin çatısı, akşam saatlerinde şiddetli fırtınanın etkisiyle yola uçtu. O sırada yolda kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Belediye ekipleri çatıyı kaldırdı.

Alaşehir\'de fırtına çatıyı uçurdu
07.01.2024 - 23:32,
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Alaşehir'de fırtına çatıyı uçurdu

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde şiddetli fırtına prefabrik kulübenin çatısını uçurdu.

Dün gece saatlerinde başlayan fırtına Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Alaşehir- Sarıgöl Karayolu Çataltepe mevkiinde, karayolu kıyısında bulunan prefabrik bekleme kulübesinin çatısı, akşam saatlerinde şiddetli fırtınanın etkisiyle yola uçtu. Şans eseri o sırada yolda kimsenin bulunmaması olabilecek bir faciayı önledi. İhbar üzerine bölgeye gelen Alaşehir Belediyesi zabıta ve fen işleri ekipleri, yoldaki çatıyı kontrollü şekilde kaldırdı.

Kaynak: İHA
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