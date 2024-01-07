Alaşehir'de fırtına çatıyı uçurdu

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde şiddetli fırtına prefabrik kulübenin çatısını uçurdu.

Dün gece saatlerinde başlayan fırtına Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Alaşehir- Sarıgöl Karayolu Çataltepe mevkiinde, karayolu kıyısında bulunan prefabrik bekleme kulübesinin çatısı, akşam saatlerinde şiddetli fırtınanın etkisiyle yola uçtu. Şans eseri o sırada yolda kimsenin bulunmaması olabilecek bir faciayı önledi. İhbar üzerine bölgeye gelen Alaşehir Belediyesi zabıta ve fen işleri ekipleri, yoldaki çatıyı kontrollü şekilde kaldırdı.