Alaşehir'de baca yangını korkuttu - Son Dakika
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Alaşehir'de baca yangını korkuttu

08.03.2022 23:28

- Alaşehir'de baca yangını korkuttu Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir apartmanın bacasında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

- Alaşehir'de baca yangını korkuttu

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir apartmanın bacasında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde saat 18.30 sıralarında çıkan baca yangını korkuttu. Yenice Mahallesi Osman Akça Caddesi No: 14'te Yıldırım Ercan'a ait evin bacasında meydana gelen yangın, çevre sakinlerini korkuttu. İkinci katın bacasında biriken kurumların alev alması sonucu çıkan yangın ile çevreyi bir anda dumanlar sardı. Mahalle sakinlerinin durumu itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine kısa sürede gelen ekipler yangını üç katlı apartmanın ahşap çatısına ulaşmadan kontrol altına aldı.

Çevre sakinleri yaşadıkları paniği şu şekilde anlattı: "Apartmanın ikinci katının bacasında biriken kurumların alev alması ile bacadan çıkan dumanlar bizleri korkuttu. Ancak itfaiye ekiplerinin zamanında müdahale etmesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı.

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Alaşehir, Manisa, Yangın, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Alaşehir'de baca yangını korkuttu - Son Dakika


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