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Alaşehir'de korkutan yangın

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Yangın Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 katlı apartmanın boş durumda olan çatı katında alevler yükseldi. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın çevre bina ve alt katlara ulaşmadan kontrol altına alındı.

Üç katlı binanın ikinci katında oturan Cengiz Çetin "Birinci kata yeni kiracı taşınmıştı. Balkonda bulunan barbeküde taşımada kullandığı karton kutuları yakmış. Yangının kesin nedeni belli olmamakla birlikte büyük bir ihtimalle çatıdan sıçrayan kıvılcımlar, çatıda bulunan malzemelere tutuşmuş" dedi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.