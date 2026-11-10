Alaşehir'deki STK'lar Atatürk'ü anma gününde 6 noktada tavuklu pilav dağıttı - Son Dakika
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Alaşehir'deki STK'lar Atatürk'ü anma gününde 6 noktada tavuklu pilav dağıttı

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Alaşehir\'deki STK\'lar Atatürk\'ü anma gününde 6 noktada tavuklu pilav dağıttı
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde Alaşehir ve Sarıgöl'de 6 noktada tavuklu pilav ikram etti. STK temsilcileri, Atatürk'ü rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını belirtti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü dolayısıyla Alaşehir ve Sarıgöl'de 6 farklı noktada vatandaşlara tavuklu pilav ikram etti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin yıl dönümünde anlamlı bir hayra imza attı.

Alaşehir'deki sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek düzenlediği etkinlik kapsamında, Alaşehir ve Sarıgöl'ün farklı bölgelerinde belirlenen 6 noktada tavuklu pilav hayrı gerçekleştirildi. Hazırlanan tavuklu pilavlar vatandaşlara ikram edildi.

Etkinliğe katılan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ülkeyi kurtararak Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını belirtti.

Sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Atatürk'ün anısını yaşatmak ve vatandaşlarla bu anlamlı günde bir araya gelmek amacıyla hayır yapmayı planladıklarını, hazırlanan yemekleri tüm vatandaşlarla paylaştıklarını ifade etti.

Kaynak: İHA
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