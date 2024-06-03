Alaşehir'in en güzel kirazını yetiştiren çiftçilere ödül - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Alaşehir'in en güzel kirazını yetiştiren çiftçilere ödül

Geniş Video İzle

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen Kiraz Festivali'nde yapılan yarışmada en güzel kirazı yetiştiren çiftçilere ödül verildi. Birinciye tam, ikinciye yarım, üçüncüye çeyrek altın ödülü verilirken diğer yarışmacılara da hediye dağıtıldı.

03.06.2024 11:49  Güncelleme: 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alaşehir'in en güzel kirazını yetiştiren çiftçilere ödül

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Uluderbent Mahallesi Kiraz Festivali kapsamında düzenlenen "En Güzel Kiraz" yarışmasında dereceye girenlere ödül verildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Uluderbent Mahallesi Kiraz Festivali, "En Güzel Kiraz" yarışmasıyla sona erdi. Festivalin son günü düzenlenen yarışmada 72 çiftçi yetiştirdikleri kirazla jüri karşısına çıktı. Yarışmada ilçenin en güzel kirazını yetiştiren Mustafa Kavcı birinci olurken, çiftçilerden Burhan Korkmaz ikinci Şevket Tıknaz ise üçüncü oldu. Birinciye tam, ikinciye yarım, üçüncüye çeyrek altın ödülü verilirken Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ilk 40'a giren yarışmacıların tamamına 50 kilogramlık nitrat gübre, 40'tan sonraki tüm yarışmacılara 10'ar adet kiraz kasası hediye etti.

Öte yandan festivale katılan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, vatandaşlarla sohbet ederek çocuklara da kirazdan küpe taktı.

Yarışmada birinci olan çiftçi Mustafa Kavcı, "Sevinçten uçuyorum çok mutluyum. Böyle bir organizasyon hazırladığı için Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Bu organizasyonların devam etmesini istiyoruz. Kirazlarımıza bir yıl baktık. Düzgün işçilik gibi emek harcadık. Bir yılın sonunda hasat aldık. Bu yıl çok mutluyuz. Mahsul var ama fiyatlardan memnun değiliz. Fiyatlar çok berbat" dedi.

Alaşehir ilçesine bağlı Uluderbent Mahallesi'nin kiraz yetiştirmek için uygun bir iklime sahip olduğunu belirten Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Üreticilerimiz yetiştirdikleri en güzel ürünleri buraya getirdiler, yarışmaya katıldılar. Jüri üyelerimiz renk, tat, sap uzunluğu ve tane iriliğine göre puan verip değerlendirme yaptı. Uluderbent bölgemiz 450 rakımlı bazı bölgelerde 600'e kadar yükselen seviyeler var. Kiraz yetiştirmek için en uygun iklim burada var. İhracat kirazlarımız bu bölgede yetişiyor. İhracat firmalarımız kirazlarımızı ihraç ederek ülkemiz ekonomisine katkı sağlıyor. Ayrıca istihdama katkı sağlıyorlar. Üreticilerimizin inşallah emeklerinin karşılığını alabilecekleri bir yıl diliyorum. Bu yarışmanın kaybedeni olmayacak. Çünkü bütün kirazlar çok güzel ve hepsi birinci. İlgi gösterip katılan tüm üreticilerimize teşekkür ediyorum. Yarışmada 178 puan olan 35 nolu kasanın sahibi Mustafa Kavcı arkadaşımız bu yılın en güzel kiraz ödülünü almaya hak kazandı. Kutluyorum" dedi.

Alaşehir\'in en güzel kirazını yetiştiren çiftçilere ödül
Kaynak: İHA

Alaşehir, Manisa, Kiraz, Festival, Tarım, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Alaşehir'in en güzel kirazını yetiştiren çiftçilere ödül - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:59 FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü Yeğeninden iddialara yanıt var FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Yeğeninden iddialara yanıt var
11:19 Taksiciden aracına aldığı 3 genç kıza ahlaksız teklif O anlar kamerada Taksiciden aracına aldığı 3 genç kıza ahlaksız teklif! O anlar kamerada
10:23 Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı
10:19 Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
09:59 Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu
12:51 Fenerbahçe’ye gelecek mi Lewandowski’den açıklama var Fenerbahçe'ye gelecek mi? Lewandowski'den açıklama var
12:10 Bu yıldızlar Türkiye’ye gelirse şaşırmayın Transferde Mourinho etkisine hazır olun Bu yıldızlar Türkiye'ye gelirse şaşırmayın! Transferde Mourinho etkisine hazır olun
12:01 Mayıs ayında ihracat yüzde 11 artışla 24,1 milyar dolar oldu Mayıs ayında ihracat yüzde 11 artışla 24,1 milyar dolar oldu
11:54 Gerçekler Müge Anlı’da ortaya çıkmıştı Üvey kızlarını istismar eden adamın dosyası bir hayli kabarık Gerçekler Müge Anlı'da ortaya çıkmıştı! Üvey kızlarını istismar eden adamın dosyası bir hayli kabarık
11:36 Atılan manşetler öyle böyle değil Mourinho’nun imzası dünyayı şaşırttı Atılan manşetler öyle böyle değil! Mourinho'nun imzası dünyayı şaşırttı
11:30 LPG’ye 1 lira 8 kuruş indirim geliyor LPG'ye 1 lira 8 kuruş indirim geliyor
11:21 Erdoğan’ın kendisiyle ilgili sözlerini hatırlatan Oğan’a zor soru: Peki niye gittin de yamandın ona Erdoğan'ın kendisiyle ilgili sözlerini hatırlatan Oğan'a zor soru: Peki niye gittin de yamandın ona?
11:14 İkinci kez anne olan Müge Boz, bebeğiyle kamera karşısına geçti İkinci kez anne olan Müge Boz, bebeğiyle kamera karşısına geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 13:16:34. #1.13#
SON DAKİKA: Alaşehir'in en güzel kirazını yetiştiren çiftçilere ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement