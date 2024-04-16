Alaşehirli Kıbrıs Gazisi kalbine yenik düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Alaşehirli Kıbrıs Gazisi kalbine yenik düştü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Halil İbrahim Avcı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Avcı'nın naaşı kılınan cenaze namazın ardından Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.

16.04.2024 00:31  Güncelleme: 00:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alaşehirli Kıbrıs Gazisi kalbine yenik düştü

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Halil İbrahim Avcı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Alaşehirli Kıbrıs Gazisi Halil İbrahim Avcı dün sabah eşi Ümmühan Avcı ile birlikte Hacıbey Mahallesi'nde bulunan Barış Manço Parkı'ında sabah sporu için yürüyüş yaparken rahatsızlandı. 112 ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan Avcı'nın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Hemen ameliyata alınan Avcı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. 2 çocuk babası Halil İbrahim Avcı için öğle namazı sonrası askeri cenaze töreni düzenlendi. Törene Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, İlçe Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Gökhan Okursoy, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Alaşehir Şube Başkanı Osman Saraç, gazi arkadaşları ve yakınları katıldı.

Avcı'nın naaşı kılınan cenaze namazın ardından Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.

Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Alaşehir, Manisa, Kıbrıs, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Alaşehirli Kıbrıs Gazisi kalbine yenik düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:25 Selçuk Bayraktar’tan Hakkari fotosuna gelen provokatif yoruma alkış alan yanıt Selçuk Bayraktar'tan Hakkari fotosuna gelen provokatif yoruma alkış alan yanıt
23:19 İsrail’in misilleme saldırısı öncesi İran’dan tehdit: Saniyeler içinde karşılık veririz İsrail'in misilleme saldırısı öncesi İran'dan tehdit: Saniyeler içinde karşılık veririz
23:02 Okan Buruk’tan 4-0’lık maç sonrası çarpıcı Fenerbahçe sözleri Okan Buruk'tan 4-0'lık maç sonrası çarpıcı Fenerbahçe sözleri
22:21 ABD medyası: İsrail’in İran’a saldırısı her an başlayabilir ABD medyası: İsrail'in İran'a saldırısı her an başlayabilir
22:04 Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında İşte masadaki konu başlıkları Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında! İşte masadaki konu başlıkları
22:57 AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu’ndan Şebnem Bursalı’nın “Istakoz“ paylaşımına tepki AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu'ndan Şebnem Bursalı'nın "Istakoz" paylaşımına tepki
22:43 Mauro Icardi’den gol krallığı yarışındaki rakibi Edin Dzeko’ya gönderme Mauro Icardi'den gol krallığı yarışındaki rakibi Edin Dzeko'ya gönderme
22:37 Yine tarihe geçti Okan Buruk rekorlara doymuyor Yine tarihe geçti! Okan Buruk rekorlara doymuyor
22:07 Sen ne yaptın Ziyech Attığı golü görenler ’’Yok artık’’ diyor Sen ne yaptın Ziyech! Attığı golü görenler ''Yok artık'' diyor
21:51 Aslan ikinci yarıda açıldı Galatasaray, Alanyaspor’u deplasmanda 4-0 yendi Aslan ikinci yarıda açıldı! Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 yendi
21:48 ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı
20:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2024 03:11:44. #1.12#
SON DAKİKA: Alaşehirli Kıbrıs Gazisi kalbine yenik düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement