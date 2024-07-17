Erzurum\'da 109\'uncu Topçu Alay Komutanlığı\'nda Komuta ve Sancak Devir Teslimi Yapıldı

Yerel

Erzurum'da bulunan 109'uncu Topçu Alay Komutanlığı'nda komuta ve sancak devir teslimi yapıldı.

9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan ve diğer davetlilerin katıldığı törende gurur ve coşku bir arada yaşandı. 109'uncu Topçu Alay Komutanlığı Komuta ve Sancak Devir Teslim törenine; Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Erzurum Muharip Gaziler Derneği Başkanı Salih Mesci, ürkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül, Türk Kızılay Erzurum Şube Başkanı Hüseyin Bozhalil ve davetliler katıldı. - ERZURUM