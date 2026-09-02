Albay Talha Övet ilçeye veda ediyor
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Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığı'na atanan Alb. Dr. Talha Övet, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut'a veda ziyaretinde bulundu.
Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanı olarak görev yapmakta iken Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanı olarak atanan Jandarma Albay Dr. Talha Övet, ilçeye veda ediyor.
Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanı olarak atanan J. Alb. Dr. Talha Övet, veda ziyaretleri kapsamında Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut'a veda ziyaretinde bulundu. Belediye Başkanı Ferhat Durgut, görev süresi boyunca ilçemize sunduğu hizmetler ve kurumlarımız arasındaki uyumlu çalışmalar dolayısıyla Alb. Dr. Talha Övet'e teşekkür ederek, yeni görev yerinde başarılar diledi.
Kaynak: İHA
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