Alemdar Gemisi'nin 104. Yıldönümü ve Deniz Şehidi Anması - Son Dakika
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Alemdar Gemisi'nin 104. Yıldönümü ve Deniz Şehidi Anması

Alemdar Gemisi\'nin 104. Yıldönümü ve Deniz Şehidi Anması

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Alemdar Gemisi'nin intikalinin 104. yıldönümü ve İstiklal Savaşı'nın ilk deniz şehidi Recep Kahya, düzenlenen törenle anıldı. Törene, protokol üyeleri ve askeri erkan katıldı. Alemdar gemisinin Milli Mücadele dönemindeki önemi vurgulandı ve anma programı Gazi Alemdar Müze Gemisi'nde devam etti.

27.01.2025 15:25  Güncelleme: 15:29
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Alemdar Gemisi'nin intikalinin 104. yıldönümü ve İstiklal Savaşı'nın ilk deniz şehidi Recep Kahya, törenle anıldı.

Alemdar Anıtı önünde düzenlenen programda çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okundu. Törene, Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, Karadeniz Bölge Komutanı Albay Ahmet Öztürk, Belediye Başkanı Vekili Kadir Tekin, askeri erkan ve protokol üyeleri katıldı.

Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığında görevli Deniz İkmal Üsteğmen Can Şahin, Alemdar gemisinin Milli Mücadele yıllarındaki önemine değindi. Şahin, geminin hikayesinin, Osmanlı nakliye gemisi Tir-i Müjgan'ın Kızılırmak ağzında karaya oturması üzerine yardım için görevlendirilmesiyle başladığını hatırlattı. Şahin, büyük miktarda mühimmat nakliyatı için Alemdar'a önemli görev düştüğünün altını çizdi.

Törenin sonunda İnönü Parkı'nda bulunan Recep Kahya Anıtı'na protokol üyeleri tarafından karanfil bırakıldı. Anma programı Gazi Alemdar Müze Gemisi'nde devam etti. Törende Alemdar Gemisi'ne İstiklal Madalyası verilmesi için çalışma başlatılacağı belirtildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Alemdar Gemisi'nin 104. Yıldönümü ve Deniz Şehidi Anması - Son Dakika

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