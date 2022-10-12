Alev savaşçısı olmak için ter döktüler - Son Dakika
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Alev savaşçısı olmak için ter döktüler

12.10.2022 17:29

Alev savaşçısı olmak için ter döktüler Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 85 itfaiye eri alımı için açtığı sınava giren 396 aday, 'uzman itfaiyeciler tarafından özel olarak hazırlanan parkurda' fiziki dayanıklılık testine tabi tutuldu.

Alev savaşçısı olmak için ter döktüler

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 85 itfaiye eri alımı için açtığı sınava giren 396 aday, 'uzman itfaiyeciler tarafından özel olarak hazırlanan parkurda' fiziki dayanıklılık testine tabi tutuldu. Slalom koşu, ağırlık taşıma, merdiven çıkma, engel içinden geçme, şınav, mekik ve araç kullanmadaki hünerlerini gösteren adaylar, ilk 85'e girebilmek için ter döktü.

Bursa'da halkın can ve mal güvenliğini doğrudan etkileyen en önemli belediyecilik hizmeti olan itfaiye teşkilatını 'ekip ve ekipman yönünden' sürekli güçlendiren Büyükşehir Belediyesi'nin 85 itfaiye eri alımı için açtığı sınav renkli görüntülere sahne oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde itfaiyeci olabilmek için başvuran 900'ü aşkın adaydan 'KPSS puanı ile itfaiye yönetmeliğinde belirlenen boy ve kilo ölçümlerindeki sıralamadan sonra' 396'sı yazılı sınava alındı. Yazılı sınavın ardından tüm adaylar, fiziksel dayanıklılık, mesleki bilgi ve yeterlilik ile araç kullanımı testlerine tabi tutuldu.

Vakıf Bera Spor Tesisleri'nde uzman ekipler tarafından özel olarak hazırlanan parkurda adaylar, itfaiyeci olabilmek için ter döktü. Tesis bahçesinde itfaiye aracı kullanan adaylar, içeride de zorlu parkurda sınav verdi. Mekik ve şınav çektikten sonra slalom koşu yapan adaylar, ağırlık taşıyıp engel üzerinden atladı, boru içinden geçti. Salon içinde hazırlanan kuleye merdivenle tırmanan adaylar, halatla yukarıya hortum çekti. Yaklaşık 10 gün sürecek sınavın ardından puan sıralamasına göre ilk 85'e giren adaylar, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde göreve alınacak.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Aka, itfaiyenin en hayati belediyecilik hizmetlerinden biri olduğunu hatırlatarak, ekip ve ekipman olarak sürekli itfaiye teşkilatını güçlendirdiklerini söyledi. Yeni alınacak 85 personelle teşkilatın daha da etkinleşeceğini kaydeden Aka, "Yazılı sınava katılan 396 adayı fiziksel dayanıklılık, mesleki bilgi ve yeterlilik ile araç kullanımı testlerine tabi tutuyoruz. Aldıkları puana göre ilk 85'a giden adaylar, Büyükşehir ailesine katılacak. Tüm adaylara başarılar diliyorum" dedi.

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Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Alev savaşçısı olmak için ter döktüler - Son Dakika

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