Alevlere Teslim Olan Ev Kullanılamaz Hale Geldi

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Alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi

KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde alevlere teslim olan kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Tosya ilçesi Ortalıca Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hatica K. isimli vatandaşa ait evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.