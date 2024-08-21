Yerel

Maymun çiçeği virüsünden hangi yaş grupları daha çok etkileniyor?

Alevlerin antik kente ulaşmasını itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi önledi

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde otluk alanda çıkan yangına itfaiyenin hızlı müdahalesi alevlerin Tralleis Antik Kenti'ne ulaşmasını önledi.

Yangın, Efeler ilçesi Mesudiye Mahallesi Vakıf Caddesi üzerindeki otluk alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tralleis Antik Kenti'nin alt bölümünde yer alan otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları ve alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangının kontrol altına alınması, alevlerin büyüyerek Tralleis Antik Kenti'ne ulaşmasını önledi. Yangında bölgede bulunan 4 zeytin ağacı zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.