Ali Dağı'nda Çevre Koruma Toplantısı - Son Dakika
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Ali Dağı'nda Çevre Koruma Toplantısı

Ali Dağı\'nda Çevre Koruma Toplantısı
11.06.2026 12:56
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Ali Dağı Orman ve Zeytinlikleri Koruma Derneği, genel kurulda çevre koruma projelerini ele aldı.

Doğal yaşamın, ormanların ve zeytinlik alanlarının korunması amacıyla faaliyet gösteren Ali Dağı Orman ve Zeytinlikleri Koruma Derneği, ilk olağan genel kurul toplantısını üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirdi.

Kentte düzenlenen genel kurul toplantısında derneğin kuruluşundan bu yana yürüttüğü faaliyetler kapsamlı şekilde değerlendirilirken, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler ve çalışmalar hakkında üyeler arasında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca derneğin gelecekte izleyeceği yol haritası ele alınarak tabiatın korunmasına yönelik hedefler masaya yatırıldı.

Genel kurulda yapılan seçimler sonucunda yeni yönetim ve denetim kurulları belirlenirken, üyeler derneğin faaliyetlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması ve çevre bilincinin artırılması yönündeki önerilerini dile getirdi.

Toplantıda konuşan Dernek Başkanı Celal Yetgin, Ali Dağı ve çevresindeki doğal alanların korunmasının yalnızca çevresel değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olduğunu ifade etti. Bölgenin sahip olduğu doğal zenginliklerin gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yapan Yetgin, "Ali Dağı ve etrafındaki ormanlık ve zeytinlik alanlar gelecek nesillere bırakacağımız en değerli miraslarımızdandır. Dernek olarak doğanın korunması, çevre bilincinin artırılması ve bölgenin doğal zenginliklerinin sürdürülebilir şekilde yaşatılması için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Genel kurulda söz alan Onursal Üyeler Mahmut Dolaş ve Hüseyin Yapıcı da çevre gönüllülerinin ve vatandaşların desteğinin önemine dikkat çekti. Bölgenin doğal değerlerinin korunmasının ancak ortak bir bilinç ve dayanışma ile mümkün olabileceğini belirten Dolaş ve Yapıcı, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve yerel halkla iş birliği içerisinde çalışmalar yürütmeye devam edeceklerini kaydetti.

Toplantının ardından yeni dönem yönetim kurulu üyeleri kendi aralarında görev dağılımını gerçekleştirdi. Dernek yönetimi tarafından yapılan açıklamada, önümüzdeki süreçte çevre koruma faaliyetleri, ağaçlandırma çalışmaları, doğa eğitimleri, farkındalık etkinlikleri ve sürdürülebilir çevre projelerinin öncelikli hedefler arasında yer aldığı belirtildi.

Ali Dağı Orman ve Zeytinlikleri Koruma Derneği yetkilileri, doğal mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla tüm vatandaşları çevre duyarlılığı konusunda ortak hareket etmeye ve derneğin çalışmalarına destek vermeye davet etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ali Dağı'nda Çevre Koruma Toplantısı - Son Dakika

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