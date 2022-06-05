Ali Erbaş: "Fatih ruhlu gençler, nesiller yetiştirmek için emek veriyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi

Ali Erbaş: "Fatih ruhlu gençler, nesiller yetiştirmek için emek veriyoruz"

05.06.2022 00:57
Ali Erbaş: "Fatih ruhlu gençler, nesiller yetiştirmek için emek veriyoruz"

Bir dizi ziyaret sebebiyle 2 gündür Kocaeli'de bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fatih ruhlu gençler, nesiller yetiştirmek için emek verdiklerini söyledi.

Bir dizi ziyaret sebebiyle 2 gündür Kocaeli'de bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fatih ruhlu gençler, nesiller yetiştirmek için emek verdiklerini söyledi.

Erbaş, Gölken Kur'an Kursu'nun açılışına katıldı. Erbaş, açılışta yaptığı konuşmada, "Fatih ruhlu gençler, nesiller yetiştirmek için bu emekleri veriyoruz. Cenabı Haktan niyazımız; emeklerimizi boşa çıkarmasın inşallah" dedi.

Bir dizi ziyaret sebebiyle 2 gündür Kocaeli'de bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gölkent Kur'an Kursu'nun açılışına katıldı. Kocaeli İl Müftülüğü, İzmit İlçe Müftülüğü ve Gölkent Cami Kur'an Kursu Yaptırma Yaşatma ve Onarma Derneği tarafından 2015 yılında temeli atılan Gölkent Camii ve Kur'an Kursu'nun resmi açılış töreni Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımı ile gerçekleşti. 2019 yılından beri hizmet veren yatılı Kur'an kursunda pandemi nedeni ile açılış yapılamamıştı. Mevcutta 180 öğrencinin eğitim gördüğü Kur'an kursu 5 dönümlük bir alan üzerine kuruldu. 10 bin 353 metrekare kapalı alan sahip olan merkezin 250 öğrenci kapasitesi bulunuyor. Diyanet Başkanı Ali Erbaş, açılışta yaptığı konuşmada, "Fatih ruhlu gençler, nesiller yetiştirmek için bu emekleri veriyoruz. Cenabıhaktan niyazımız; emeklerimizi boşa çıkarmasın inşallah" dedi.

"Hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim"

Ali Erbaş, "Ülkemiz genelinde, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak müftülüklerimiz olarak en fazla üzerinde durduğumuz konu; Kur'an-ı Kerim'i daha fazla zihinlere, gönüllere nasıl ulaştırabiliriz? Hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim. Bir müjde de vereyim; 5 ciltlik yeni bir kitap çalışması yaptık. Adına da 'Hayat Rehberi Kur'an Konulu Tefsiri' dedik. Birkaç ay önce tamamladık, bastırdık. Şu anda okuyucularımız bu kitaba Diyanet İşleri Başkanlığımızdan ulaşabilirler" dedi.

"Fatih ruhlu nesiller yetiştirmek için bu emekleri veriyoruz"

Fatih Sultan Mehmet gibi nesiller yetiştirmek istediklerini söyleyen Erbaş, "Neslimiz için çalışmalıyız. 'Elde sensin, dilde sen, gönüldesin baştasın, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın.' diyor ya Arif Nihat Asya. Fatih ruhlu gençler, nesiller yetiştirmek için bu emekleri veriyoruz. Cenabıhaktan niyazımız; emeklerimizi boşa çıkarmasın inşallah. Biliyoruz ki Kur'an yaşandığı sürece bu millet ayakta kalacak. Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetinin 'Oku, yaradan Rabbinin adıyla oku.' şeklinde inmiş olması; gözümüzü Kur'an'ı bol bol okumaya, onu düşünmeye, anlamaya çevirmemizi istiyor. Kur'an-ı Kerim'i hem öğreneceğiz hem ezberleyeceğiz, sonra düşüneceğiz ve hayatımızı Kur'an'a göre tanzim edeceğiz" diye konuştu.

"Kur'an kursu sayımız 40 binlerde"

Erbaş konuşmasının devamında ise, "Türkiye genelinde yatılı Kur'an kurslarımızın sayısı 2 binlere ulaştı, elhamdülillah. Diğer Kur'an kurslarımız, yani gündüzlü Kur'an kurslarımızla sayı 40 binlerde hamdolsun. Bunun için mücadele ediyoruz. Ortaokulu bitirmeden, yani 14-15 yaşını bitirmeden de bu yatılı Kur'an kurslarına kayıt yapamıyorduk. Bu engeller kalktı. Şükretmemiz lazım. Şükrümüzü çalışmakla göstereceğiz. Daha fazla yapmakla daha fazla sahip çıkmakla bu fırsatları iyi değerlendirmezsek 'Nankörlük ederseniz, azabım şiddetli olur' uyarısıyla karşı karşıya kalırız. Allah, bu fırsatları, imkanları elimizden alır. Bu imkanları fırsata, hayra dönüştürelim. Daha fazla sahip çıkalım. Gevşemeyelim. Uyanık olalım, elimizdeki imkanları iyi değerlendirelim" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
Ali Erbaş: 'Hafızlık icazetnamesi olan kardeşlerimizin sayısı 200 bine yaklaştı' Ali Erbaş: 'Hafızlık icazetnamesi olan kardeşlerimizin sayısı 200 bine yaklaştı' Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yakın ilgi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yakın ilgi
Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Kocaeli, Fatih, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ali Erbaş: 'Fatih ruhlu gençler, nesiller yetiştirmek için emek veriyoruz' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:38 4 kişi maymun çiçeği virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı! Negatif çıkan test sonuçlarını Fahrettin Koca paylaştı
21:33 A Milli Takım, Faroe Adaları'nı konuk ediyor! Stefan Kuntz bu karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu'na ilk 11'de şans verdi
21:12 Beyazıt'ta sürdürülen çevre düzenlemesi çalışmalarının tamamlanmaması tepki çekti
21:09 Adam, evinin önündeki demir kırılınca 10 metrelik dik yamaçta yuvarlandı
21:01 Anadolu Efes, Galatasaray'ı 104-77 yenerek finale yükseldi
20:38 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti
20:03 Fenerbahçe'nin efsane ismi Mehmet Aurelio Jorge Jesus'un ekibine katılıyor
19:58 Dünyayı tedirgin eden gıda krizi için çözüm Türkiye'de! İstanbul'da 4'lü zirve gerçekleşecek
19:35 AK Parti, muhalefetin seçim güvenliği eleştirilerine yanıt verdi: Kaybedecekleri seçime şimdiden bahane uydurmaya çalışıyorlar
19:32 Milli voleybolcu Zehra Güneş yaptığı hareketle gönülleri fethetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 02:58:19. #1.11#
SON DAKİKA: Ali Erbaş: "Fatih ruhlu gençler, nesiller yetiştirmek için emek veriyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement