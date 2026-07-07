Ali Hamaney İçin Irak'ta Cenaze Töreni Hazırlığı - Son Dakika
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Ali Hamaney İçin Irak'ta Cenaze Töreni Hazırlığı

07.07.2026 19:29
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İran eski lideri Hamaney'in cenazesi için Necef ve Kerbela'da büyük güvenlik önlemleri alındı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında hayatını kaybeden İran eski dini lideri Ali Hamaney için Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerinde düzenlenecek cenaze töreni öncesinde Necef'te caddeler, sokaklar ve bina duvarları Hamaney posterlerinin yanı sıra İran ve Irak bayraklarıyla süslendi.

Irak, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında hayatını kaybeden İran eski dini lideri Ali Hamaney'in cenazesini karşılamaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz şubat ayı sonunda başlayan saldırılarda yaşamını yitiren Hamaney için gerçekleştirilecek cenaze töreni öncesinde Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Ülkenin farklı kentlerinden gelen binlerce kişi törene katılmak üzere Necef'te toplanırken, vatandaşlar İran'a yönelik saldırıları kınayan açıklamalarda bulundu.

Iraklı bir din adamı yaptığı açıklamada, "Müminlerin kalpleri, İran İslam Cumhuriyeti'nde ve komşu ülkelerde önder olarak görülen Ali Hamaney'in vefatı nedeniyle hüzün içindedir. Bu acıyı yalnızca Irak değil, tüm bölge halkları hissediyor. Bu saldırının amacı İslam birliğini zayıflatmaktır" dedi.

Hamaney'in ölümünden büyük üzüntü duyduklarını belirten bir başka bölge sakini ise, Irak ile İran halkları arasındaki dini ve tarihi bağların süreceğini ifade ederek, "Bu uğurlama, onun temsil ettiği fedakarlık ruhunun ve uğruna hayatını verdiği davanın yeniden yaşatılması anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Zeydi cenaze töreni nedeniyle resmi tatil ilan etti

Irak Başbakanı Ali Zeydi, Hamaney'in cenaze töreni nedeniyle yarın ülke genelinde resmi tatil ilan edilmesi talimatını verdi. Yerel kaynaklara göre, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın da cenazeye eşlik edecek resmi heyete başkanlık etmesi bekleniyor.

Hamaney'in naaşının bu akşam Necef Uluslararası Havalimanı'na getirilmesi ve Irak Başbakanı Zeydi'nin burada düzenlenecek resmi karşılama törenine katılması öngörülüyor. Halkın katılımıyla düzenlenecek resmi cenaze programının ise yarın Necef ve Kerbela'da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Necef'te hazırlıklar tamamlanıyor

Cenaze töreni öncesinde Necef'in cadde ve sokakları Hamaney'in posterleri ile Irak ve İran bayraklarıyla süslenirken, havalimanından Hazreti Ali Türbesi'ne uzanan güzergah boyunca çok sayıda hizmet çadırı kuruldu. Kentin ana cadde ve meydanlarında da hazırlıkların son aşamaya geldiği kaydedildi. - NECEF

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ali Hamaney İçin Irak'ta Cenaze Töreni Hazırlığı - Son Dakika

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