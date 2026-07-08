Ali Hamaney İçin Necef'te Cenaze Namazı

ABD'nin İran'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İran dini lideri Ali Hamaney için Irak'ın Necef kentinde cenaze namazı kılındı.

ABD'nin İran'a düzenlediği saldırıların ilk gününde İran dini lideri Ali Hamaney hayatını kaybetmişti. Tahran ve Kum'da yapılan törenlerin ardından Hamaney ile 4 aile üyesinin naaşları, dün akşam İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve üst düzey İranlı yetkililerin eşliğinde Irak'a getirildi. Irak'ın Necef kentindeki tören ise 06.00 sıralarında geniş güvenlik önlemleri altında başladı. Hamaney'in naaşı, sabah saatlerinde düzenlenen cenaze korteji eşliğinde Hz. Ali Türbesi'ne ulaştırıldı. Necef'teki Hz. Ali Türbesi'nde Hamaney'in cenaze namazını, Necef Dini İlimler Havzası'nın önde gelen din adamlarından Muhammed Taki el-Hekim kıldırdı. Törende, Irak'taki en yüksek Şii dini merci Ali Sistani'nin iki oğlu da hazır bulundu. Cenaze namazının ardından Hamaney'in naaşı, askeri konvoy eşliğinde Kerbela'ya uğurlandı.

Törene Irak'ın farklı kentlerinden ve yurt dışından gelen 2 milyonu aşkın kişinin yanı sıra çok sayıda siyasi, dini ve resmi yetkili katıldı.

Kerbela'da cenaze töreni yapılacak

Cenaze kortejinin Kerbela'da Seyyid Cevde Kavşağı'ndan başlayarak Valilik Caddesi üzerinden Hz. Hüseyin Türbesi'ne, ardından Hz. Abbas Türbesi'ne ulaşması planlanıyor. Hz. Hüseyin Türbesi'nde kılınacak cenaze namazını ise Ali Sistani'nin Kerbela temsilcisi Abdülmehdi el-Kerbelai'nin kıldırması bekleniyor. - NECEF