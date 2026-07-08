Ali Hamaney İçin Necef'te Cenaze Namazı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ali Hamaney İçin Necef'te Cenaze Namazı

08.07.2026 14:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD saldırısında hayatını kaybeden Hamaney'in cenaze namazı, Necef'te geniş katılımla kılındı.

ABD'nin İran'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İran dini lideri Ali Hamaney için Irak'ın Necef kentinde cenaze namazı kılındı.

ABD'nin İran'a düzenlediği saldırıların ilk gününde İran dini lideri Ali Hamaney hayatını kaybetmişti. Tahran ve Kum'da yapılan törenlerin ardından Hamaney ile 4 aile üyesinin naaşları, dün akşam İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve üst düzey İranlı yetkililerin eşliğinde Irak'a getirildi. Irak'ın Necef kentindeki tören ise 06.00 sıralarında geniş güvenlik önlemleri altında başladı. Hamaney'in naaşı, sabah saatlerinde düzenlenen cenaze korteji eşliğinde Hz. Ali Türbesi'ne ulaştırıldı. Necef'teki Hz. Ali Türbesi'nde Hamaney'in cenaze namazını, Necef Dini İlimler Havzası'nın önde gelen din adamlarından Muhammed Taki el-Hekim kıldırdı. Törende, Irak'taki en yüksek Şii dini merci Ali Sistani'nin iki oğlu da hazır bulundu. Cenaze namazının ardından Hamaney'in naaşı, askeri konvoy eşliğinde Kerbela'ya uğurlandı.

Törene Irak'ın farklı kentlerinden ve yurt dışından gelen 2 milyonu aşkın kişinin yanı sıra çok sayıda siyasi, dini ve resmi yetkili katıldı.

Kerbela'da cenaze töreni yapılacak

Cenaze kortejinin Kerbela'da Seyyid Cevde Kavşağı'ndan başlayarak Valilik Caddesi üzerinden Hz. Hüseyin Türbesi'ne, ardından Hz. Abbas Türbesi'ne ulaşması planlanıyor. Hz. Hüseyin Türbesi'nde kılınacak cenaze namazını ise Ali Sistani'nin Kerbela temsilcisi Abdülmehdi el-Kerbelai'nin kıldırması bekleniyor. - NECEF

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Kültür, Dünya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ali Hamaney İçin Necef'te Cenaze Namazı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın Ankara uçuşunu 100 binden fazla kişi takip etti Trump'ın Ankara uçuşunu 100 binden fazla kişi takip etti
Özbekistan’da nadir görülen mucize: 32 yaşındaki kadın beşiz dünyaya getirdi Özbekistan'da nadir görülen mucize: 32 yaşındaki kadın beşiz dünyaya getirdi
Aile faciasında 3 ölü Yengesini kafasından vurduğu anlar kamerada Aile faciasında 3 ölü! Yengesini kafasından vurduğu anlar kamerada
Özgür Özel’in korumasından gazetecilere peş peşe fiziki müdahale Özgür Özel’in korumasından gazetecilere peş peşe fiziki müdahale
12 yıllık cinayetin firari sanığı Kemer’de yakalandı 12 yıllık cinayetin firari sanığı Kemer'de yakalandı
NATO Zirvesi öncesi dün İstanbul’u gezen Macaristan Başbakanı Magyar, bugün de İzmit’i ziyaret etti NATO Zirvesi öncesi dün İstanbul'u gezen Macaristan Başbakanı Magyar, bugün de İzmit'i ziyaret etti

14:43
Aile fotoğrafına damga vuran an Rutte espri yaptı, Rama’nın yüzü düştü
Aile fotoğrafına damga vuran an! Rutte espri yaptı, Rama'nın yüzü düştü
13:25
Rama fotoğraf çekimine spor ayakkabıyla katıldı, Erdoğan’ın bakışları dikkatlerden kaçmadı
Rama fotoğraf çekimine spor ayakkabıyla katıldı, Erdoğan’ın bakışları dikkatlerden kaçmadı
13:10
Aile fotoğrafında dikkat çeken an Meloni, Trump’ı görünce başını çevirdi
Aile fotoğrafında dikkat çeken an! Meloni, Trump'ı görünce başını çevirdi
12:57
ABD’den sürpriz İsrail kararı: Gitmeyecek
ABD'den sürpriz İsrail kararı: Gitmeyecek
12:20
NATO Liderler Zirvesi başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı
NATO Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı
11:27
ABD Başkanı Trump: Türkiye F-35’leri alacak
ABD Başkanı Trump: Türkiye F-35'leri alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 15:10:11. #7.13#
SON DAKİKA: Ali Hamaney İçin Necef'te Cenaze Namazı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.