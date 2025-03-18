Ali İsmail Korkmaz Mezarı Başında Anıldı - Son Dakika
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Ali İsmail Korkmaz Mezarı Başında Anıldı

Ali İsmail Korkmaz, ölüm yıl dönümünde ailesi ve sevenleriyle Antakya'da anıldı.

18.03.2025 22:46
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Haber: Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY) - Eskişehir'de Gezi eylemleri sırasında öldürülen Ali İsmail Korkmaz, ölüm yıl dönümünde Antakya'da mezarı başında anıldı.

Eskişehir'de Gezi Parkı eylemleri sırasında polis ve sivil giyimli sopalı saldırganlar tarafından darp edilen ve 38 gün komada kaldıktan sonra yaşamını yitiren Ali İsmail Korkmaz, ailesi ve sevenleri tarafından Antakya'da mezarı başında anıldı.

Ali İsmail'in mezarı başında konuşan anne Emel Korkmaz, "Ali İsmail yaşasaydı 31 yaşında olacaktı belki evlatlarını okşayacaktı. İki yeğeni vardı şimdi sekiz yeğeni var. Belki kitap okutacaktı, ders çalıştıracaktı olmadı ama bunu çok iyi biliyorum; Ali İsmail sadece benim çocuğum değil yüzlerce evin çocuğu oldu. Bu acıya katlanmam çok zor ama sizin yanımızda olduğunuzu bilmek bize güç veriyor. Yanımızda olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

Abi Gürkan Korkmaz ise, "Kuzenleri burada. 'Ali İsmail Abi' diyorlar. Şimdi onların kardeşi yaşında, hep 19 yaşında kalacak. Ali İsmail fiziken belki yaşamıyor ama başka bedenlerde adı verilen çocuklarla yaşıyor. Ali İsmail Korkmaz Vakfı ile yaşıyor Ali İsmail. Nefesimiz yettiğince yaşatacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Ali İsmail Korkmaz Mezarı Başında Anıldı - Son Dakika

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