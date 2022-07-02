Ali Mahir Başarır, Marmaris'te Kitap İmzaladı - Son Dakika
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Ali Mahir Başarır, Marmaris'te Kitap İmzaladı

02.07.2022 13:27
Ali Mahir Başarır, Marmaris'te Kitap İmzaladı

Kitap Günleri kapsamında Marmaris'e gelen CHP Mersin Milletvekili ve PM Üyesi Ali Mahir Başarır, güncel konuları ele aldığı bir söyleşi gerçekleştirdi. Başarır, söyleşinin ardından 'Beşli Çete' isimli kitabı imzaladı.

Kitap Günleri kapsamında Marmaris'e gelen CHP Mersin Milletvekili ve PM Üyesi Ali Mahir Başarır, güncel konuları ele aldığı bir söyleşi gerçekleştirdi. Başarır, söyleşinin ardından 'Beşli Çete' isimli kitabı imzaladı.

CHP Mersin Milletvekili ve PM Üyesi Ali Mahir Başarır, Marmaris Kitap Günleri kapsamında ilçeye geldi. İlk olarak Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı ziyaret eden Başarır, önceki hafta ilçede çıkan yangınla ilgili geçmiş olsun dileklerini iletti. Belediye Başkanı Oktay'dan yangınla ilgili bilgiler alan Başarır, yanan alanların tekrar ağaçlandırılması ile ilgili sürecin takipçisi olacaklarını da dile getirdi. Ziyareti için teşekkür eden Başkan Oktay ise Başarır'ı Marmaris'te ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Ali Mahir Başarır, akşam saatlerinde de Kitap Günleri kapsamında bir söyleşi gerçekleştirdi. Çok sayıda vatandaşın izlediği söyleşide güncel konuları ele alan Başarır, gelen soruları da yanıtladı. Başarır, söyleşinin ardından 'Beşli Çete' isimli kitabını imzaladı. Belediye Başkanı Mehmet Oktay da Başarır'a kitap imzalattı.

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Ali Mahir Başarır: İstanbul Havalimanı'nı İşleten Cengiz ve Kalyon Holdingler, Devlete Olan Yükümlülüğünü Yerine Getirmiyor Ali Mahir Başarır: İstanbul Havalimanı'nı İşleten Cengiz ve Kalyon Holdingler, Devlete Olan Yükümlülüğünü Yerine Getirmiyor Ali Mahir Başarır: Funda Hanım Usulsüzlükleri Tescillemiş Oldu Ali Mahir Başarır: Funda Hanım Usulsüzlükleri Tescillemiş Oldu
Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ali Mahir Başarır, Marmaris'te Kitap İmzaladı - Son Dakika

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