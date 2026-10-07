Aliağa Belediyesi\'nde teşkilat değişti, yeni müdürlükler kuruldu, üç müdürlük kapatıldı

Aliağa Belediyesi'nin kurumsal yapısında gerçekleşen bir takım değişiklikler belediye meclisinin ekim ayı olağan toplantısında karara bağlandı. Belediye Başkanı Serkan Acar, "Müdür arkadaşlarımız bize güvenerek hiçbir şey düşünmeden istifalarını sundular. Bu bir güvendir. Hepsiyle gurur duyuyorum." dedi.

Meclis toplantısı birinci birleşimi, Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde gerçekleştirildi. Belediyenin hizmet alanları ve teşkilat yapısına yönelik kapsamlı bir düzenlemeye gidildi. Sosyal Yardım Hizmetleri, Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm, Kentsel Tasarım ve Tarımsal Hizmetler müdürlükleri kurulurken, Bilgi İşlem Müdürlüğü yeni adı ve görev alanıyla Şehir ve Kent Bilgi Sistemleri Müdürlüğüne dönüştürüldü.

Düzenleme kapsamında Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ile AR-GE Müdürlüğü kapatıldı. Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün görevlerinin Fen İşleri Müdürlüğü, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün görevlerinin ise Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülmesi kararlaştırıldı.

Başkan Acar: "Ekibimle gurur duyuyorum"

Mecliste belediyenin teşkilat yapısına ilişkin gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında, eylül ayı başında belediyenin üst yönetim kadrosunda yaşanan istifa süreci de gündeme geldi. Başkan Serkan Acar, eylül ayı başında belediyedeki başkan yardımcıları, birim müdürleri ve şirket müdürlerinden istifalarını sunmalarını istemiş, üst düzey yöneticilerin istifalarını sunması kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Acar, o dönemde yaptığı açıklamada istifaları yeni bir çalışma döneminin başlangıcı olarak değerlendirmiş, "Çalışma arkadaşlarımızın karşılıklı güven içerisinde sundukları istifalar, benim nazarımda görevlerinden istifa etmek değildir. Bu; İzmir standartlarını esas alan belediyecilik anlayışından istifa etmek, dünya standartlarında belediyecilik anlayışına yelken açmaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Ekim ayı meclis toplantısında konuya yeniden değinen Acar, çalışma arkadaşlarının istifalarını sunmalarını aralarındaki güvenin bir göstergesi olarak değerlendirdi.

Acar, "Biz bir aileyiz. Bunu bilin. Bugün hangi belediyede bir başkan 'İstifanızı verin' dediğinde tüm ekip istifasını verir? Biz dedik ki; arkadaşlar beraberiz. Yeni bir yola çıkıyoruz. Bu yolda benimle misiniz? Her şeyi bir tarafa koyabiliyor musunuz? Bu arkadaşlarımız da 'Evet, seninleyiz' dediler. Bu bir güvendir. Olay budur. Ben hepsiyle gurur duyuyorum, hepsine teşekkür ediyorum." dedi.

Müdürlerin kendilerine duydukları güvenle hareket ettiklerini belirten Acar, "Müdür arkadaşlarımız bize güvenerek hiçbir şey düşünmeden istifalarını sundular. Hepsiyle gurur duyuyorum." diye konuştu.

Sosyal hizmetler tek çatı altında yürütülecek

Yeni teşkilat yapısında yer alan Sosyal Yardım Hizmetleri Müdürlüğü ile belediyenin sosyal destek çalışmalarının müstakil bir idari yapı altında yürütülmesi amaçlanıyor.

Aliağa Belediyesi tarafından sürdürülen 'Milletin Ekibi' çalışmaları ile sosyal yardımlar, evde bakım, hasta nakil ve refakat hizmetleri belediyenin bu alandaki faaliyetleri arasında yer alıyor. Yeni müdürlükle birlikte söz konusu hizmetlerin tek bir yönetim yapısı altında yürütülmesi öngörülüyor.

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü kuruldu

Meclis kararıyla kurulan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Aliağa'nın kırsal mahalleleri ve tarımsal üretimine yönelik belediye çalışmalarını yürütecek. Sanayi kimliğiyle öne çıkan Aliağa'da zeytin, üzüm ve buğday üretimi, arıcılık ve küçükbaş hayvancılık önemli tarımsal faaliyetler arasında bulunuyor. Üreticilere yönelik destekler ve ata tohumlarının korunmasına yönelik çalışmalar da yeni müdürlüğün faaliyet alanları içerisinde yer alacak.

Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Müdürlüğü kuruldu

Yeni kurulan Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Müdürlüğü ile Aliağa'nın tarihi ve kültürel değerlerinin araştırılması, korunması ve tanıtılmasının yanı sıra kentin turizm alanındaki çalışmalarının da aynı idari yapı içerisinde yürütülmesi hedefleniyor. Aliağa Belediyesi tarafından uzun süredir sürdürülen şehir tarihi araştırmaları, kültürel miras ve kent belleği çalışmaları ile belediye yayınları yeni müdürlüğün çalışma alanında yer alacak.

Aliağa Kent Kitaplığı çatısı altında sürdürülen yayın faaliyetleri, hazırlıkları devam eden Aliağa Ansiklopedisi ile planlanan müze ve anı evi projeleri de kentin tarihsel ve kültürel birikiminin kayıt altına alınması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik çalışmalar arasında bulunuyor.

Kentsel Tasarım Müdürlüğü kentin gelişimine odaklanacak

Yeni kurulan Kentsel Tasarım Müdürlüğü, Aliağa'nın gelişimiyle birlikte artan kentsel tasarım ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürütecek. Kent estetiği, meydanlar, kıyılar, kamusal alanlar ve gelişen yerleşim bölgelerine yönelik kentsel tasarım çalışmalarının yeni müdürlük bünyesinde ele alınması öngörülüyor. Aliağa Planlama Ajansı gibi çalışacak müdürlüğün kentin mevcut dokusu ile yeni gelişim alanlarının bir bütünlük içerisinde ele alınmasına yönelik çalışmalar yürütmesi hedefleniyor.

Bilgi İşlem, 'Şehir ve Kent Bilgi Sistemleri'ne dönüştürüldü

Meclis kararıyla Bilgi İşlem Müdürlüğü'nün adı ve görev alanı değiştirilerek Şehir ve Kent Bilgi Sistemleri Müdürlüğüne dönüştürüldü. Yeni yapılanmayla belediyenin bilgi teknolojileri altyapısının yanı sıra kent bilgi sistemleri, şehir verilerinin yönetimi, dijital belediyecilik uygulamaları ve teknolojinin belediye hizmetlerinde etkin kullanımına yönelik çalışmaların daha kapsamlı bir yapı içerisinde yürütülmesi amaçlanıyor.

Üç müdürlük kapatıldı, görevler yeniden dağıtıldı

Teşkilat düzenlemesi kapsamında mevcut müdürlüklerin görev alanlarında da değişikliğe gidildi. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ile AR-GE Müdürlüğünün faaliyetlerine son verildi. Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün görevleri Fen İşleri Müdürlüğüne, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün görevleri ise Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne aktarıldı.

Böylece bazı hizmetlerin mevcut müdürlükler bünyesinde yürütülmesi, sosyal hizmetler, tarım, kentsel tasarım, kent tarihi, tanıtım ve turizm gibi çalışma alanlarının ise müstakil müdürlükler aracılığıyla sürdürülmesi kararlaştırıldı.

2027 bütçesi cuma günü mecliste

Ekim ayı olağan toplantısının birinci birleşiminde ele alınan önemli gündem maddelerinden biri de Aliağa Belediyesinin 2027 yılı bütçesi oldu. 2027 yılı bütçesi, ayrıntılı olarak görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderildi. Komisyon çalışmalarının ardından bütçe, cuma günü gerçekleştirilecek Ekim ayı olağan toplantısının ikinci birleşiminde yeniden Meclis gündemine gelecek.

Aliağa Belediye Meclisi, cuma günü yapılacak ikinci birleşimde 2027 yılı bütçesini görüşerek Ekim ayı çalışmalarını sürdürecek.