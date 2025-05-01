Aliağa\'da 1 Mayıs Kutlaması

Aliağa'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yağmurlu havaya rağmen yoğun katılımla kutlandı. Petrol-İş Aliağa Şubesi'nin çağrısıyla bir araya gelen petrokimya işçileri yürüyüş gerçekleştirdi. Demokrasi Meydanı'na kadar süren yürüyüşte işçiler, taleplerini haykırdı.

Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı Hasan Toptan, 1 Mayıs'ın anlam ve önemine dikkat çekerek, "Bugün 1 Mayıs, insanca yaşamak ve daha güzel bir gelecek için alın teri döken milyonlarca emekçinin bayramıdır" dedi. Toptan, işçi sınıfının mücadelesine vurgu yaparak, kazanımların ancak örgütlü mücadeleyle korunabileceğini söyledi. - İZMİR