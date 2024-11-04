Aliağa\'da 10 Kasım Atatürk\'ü Anma Yüzme Yarışması Düzenlenecek

Yerel

Aliağa'da 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında yüzme yarışması düzenleniyor. İzmir spor kulüplerinin arasında gerçekleşecek yarışma, 10 Kasım 2024 Pazar günü saat 09.30'da Aliağa Spor ve Yaşam Merkezi'nde yapılacak.

Aliağa Belediyesi'nin katkıları ve AGM Spor Kulübü'nün organizasyonuyla, Atatürk'ü Anma Yarışları'nın bu yıl ikincisi düzenlenecek. Örnekkent Mahallesi'ndeki Aliağa Spor ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenecek yüzme yarışması 10 Kasım 2024 Pazar günü saat 09.30'da başlayacak. Yarı olimpik yüzme havuzunda gerçekleşecek yarışmaya 6 kulüpten 7-14 yaş arası 260 lisanslı yüzücü katılacak. İzmir kulüpleri arasından; AGM Spor Kulübü, İzmir Çelebi Spor Kulübü, Bergama Belediyesi Spor Kulübü, Okyanus Kolejleri, Kahraman Spor Kulübü, KZY Spor Panthers Team sporcuları katılacak.

Sporcular serbest, kurbağalama, sırtüstü ve kelebek olmak üzere 4 kategoride yarışacak. - İZMİR