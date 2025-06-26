Aliağa'da 2025 Yaz Sezonu Açıldı: Ekonomik Tatil İmkanlarıyla Ağapark Plajı Ziyaretçilerini Bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Aliağa'da 2025 Yaz Sezonu Açıldı: Ekonomik Tatil İmkanlarıyla Ağapark Plajı Ziyaretçilerini Bekliyor

Aliağa\'da 2025 Yaz Sezonu Açıldı: Ekonomik Tatil İmkanlarıyla Ağapark Plajı Ziyaretçilerini Bekliyor
26.06.2025 15:41  Güncelleme: 15:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Aliağa ilçesinde yer alan Mavi Bayraklı Ağapark Plajı, 2025 yaz sezonunu yenilenen yüzüyle açtı. Günübirlik tatilciler için uygun fiyatlarla hizmet veren plaj, geniş sosyal donatı alanları ve hijyen standartlarıyla dikkat çekiyor.

İzmir'in kuzeyinde yer alan ve yaz aylarında günübirlik tatilcilerin uğrak noktası haline gelen Aliağa, 2025 yaz sezonunu açtı. Aliağa Belediyesi iştiraki Aliağa Belediyesi Sosyal Tesisleri (ALBEST) tarafından işletilen Mavi Bayraklı Ağapark Plajı ve ön plajlar bölgesi, sezona yenilenmiş yüzüyle "merhaba" dedi.

Maviyle yeşili bir arada sunan Mavi Bayraklı Ağapark Plajı geniş sosyal donatı alanları, çevreye duyarlı yapısı ve hijyenik hizmet standartlarıyla dikkat çekiyor. Tesisteki çalışmalar, yaz sezonu öncesi tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

2017 yılından bu yana her sezon Mavi Bayrak almaya hak kazanan Ağapark Plajı, uluslararası çevre, temizlik ve güvenlik kriterlerini karşıladığını düzenli olarak belgeliyor. 850 metre uzunluğundaki kumsalı ve berrak deniziyle bilinen plaj, düzenli olarak yapılan temizlik çalışmaları sayesinde hijyenik bir ortam sunuyor. Profesyonel cankurtaranlar vatandaşların güvenliği için hizmet verirken çevre temizliği ve sahil düzenlemeleri de kesintisiz sürdürülüyor.

Her yaştan ziyaretçiye hitap eden tesis

Yaklaşık 170 dönümlük bir alana kurulu olan Ağapark, sadece deniz keyfiyle sınırlı kalmıyor. Tesiste; geniş otopark alanı, duş ve soyunma kabinleri, spor sahaları, çocuk parkları ve gölgelikli dinlenme alanları gibi çok sayıda sosyal donatı yer alıyor. Giriş-çıkış alanlarının düzenlenmesinden plaj konforuna kadar pek çok detay düşünülerek, özellikle aileler için güvenli ve konforlu bir ortam sağlanıyor. Maviyle yeşili bir arada sunan tesis içerisindeki kafe ve restoranlar, misafirlerine lezzetli yiyeceklerin yanı sıra serinletici içeceklerini eşsiz manzara eşliğinde sunuyor.

Gün boyu aktivite, akşamüstü huzur

Sabahın erken saatlerinde denizle güne başlayan ziyaretçiler, gün boyunca güneşin ve denizin tadını çıkarabiliyor. Akşam saatlerinde ise Ege Denizi üzerinde batan güneşin oluşturduğu manzaralar, romantik yürüyüşlere ve keyifli dinlenmelere ev sahipliği yapıyor. Günübirlik tatilin yanı sıra uzun soluklu tatiller için de ideal bir ortam sunan Ağapark, yaz boyunca sosyal etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

Ağapark'ta ekonomik tatil imkanı

Mavi Bayraklı Ağapark Plajı, günübirlik tatilciler için cazip bir alternatif sunuyor. Yaz sezonunda ekonomik tatil yapmak isteyen vatandaşlar için plaj giriş ücreti yalnızca 100 TL olarak belirlendi. Uygun fiyat politikasıyla dikkat çeken Ağapark, her kesimden tatilcinin rahatça yararlanabileceği sosyal bir yaşam alanı sunuyor.

Güvenliğin ön planda tutulduğu tesislerde, cankurtaran hizmetiyle birlikte deniz keyfi güvenli şekilde yaşanıyor. Ağapark Plajı 08.00-18.00 saatleri arasında, ön plajlar ise 08.00-20.00 saatleri arasında cankurtaran personeliyle hizmet veriyor.

Ayrıca Ağapark Plajı'na akşam saat 18.00'den sonra girişler ücretsiz. Bu uygulama, özellikle gün batımı eşliğinde deniz keyfi yapmak isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Aliağa, Turizm, Yerel, Yaşam, Tatil, izmir, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aliağa'da 2025 Yaz Sezonu Açıldı: Ekonomik Tatil İmkanlarıyla Ağapark Plajı Ziyaretçilerini Bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zihinsel engelli çocuğa sokak ortasında dayak Zihinsel engelli çocuğa sokak ortasında dayak
Asgari ücrete zam yapılacak mı AK Parti’den açıklama geldi Asgari ücrete zam yapılacak mı? AK Parti'den açıklama geldi
İsrail ordusundan panik yaratan yanlış alarm İsrail ordusundan panik yaratan yanlış alarm
Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: 2026 NATO Zirvesi hangi şehirde olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: 2026 NATO Zirvesi hangi şehirde olacak?
CHP lideri Özel: Allah kimseyi butlan olacak bir pozisyona düşürmesin CHP lideri Özel: Allah kimseyi butlan olacak bir pozisyona düşürmesin
Galatasaray’dan 2 yıldıza 27 milyon euroluk paket teklif Galatasaray'dan 2 yıldıza 27 milyon euroluk paket teklif
Anlaşma sağlandı Cristiano Ronaldo imzayı atıyor Anlaşma sağlandı! Cristiano Ronaldo imzayı atıyor
Dirk Kuyt’ın yeni takımı belli oldu Dirk Kuyt'ın yeni takımı belli oldu
Konya’da İHA tarlaya acil iniş yaptı Konya'da İHA tarlaya acil iniş yaptı
Noa Long’u Napoli’ye kaptıran PSV gözünü Galatasaraylı yıldıza dikti Noa Long'u Napoli'ye kaptıran PSV gözünü Galatasaraylı yıldıza dikti
DEM’li vekilin Kürtçe belası TBMM’yi karıştırdı DEM'li vekilin Kürtçe belası TBMM'yi karıştırdı

16:27
Hamile Oya’yı katleden caniden “Neden yaptın“ sorusuna korkunç yanıt
Hamile Oya'yı katleden caniden "Neden yaptın?" sorusuna korkunç yanıt
13:47
Savaş bitti, Hamaney sessizliğini bozdu: Siyonist rejime karşı zafer kazandık
Savaş bitti, Hamaney sessizliğini bozdu: Siyonist rejime karşı zafer kazandık
12:18
Bakan Tekin duyurdu Okullarda velileri isyan ettiren uygulama tarih oluyor
Bakan Tekin duyurdu! Okullarda velileri isyan ettiren uygulama tarih oluyor
22:32
Bilkent Üniversitesi’nde tartışma yaratan görüntü Devrik Esad rejiminin bayrağı asıldı
Bilkent Üniversitesi'nde tartışma yaratan görüntü! Devrik Esad rejiminin bayrağı asıldı
22:29
Beşiktaş’ı deviren Fenerbahçe Beko, Türkiye’de tarihe geçerek şampiyonluğa ulaştı
Beşiktaş'ı deviren Fenerbahçe Beko, Türkiye'de tarihe geçerek şampiyonluğa ulaştı
21:40
Galatasaray ve Fenerbahçe’de oynamıştı Garry Rodrigues’in yeni takımı belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'de oynamıştı! Garry Rodrigues'in yeni takımı belli oldu
21:29
Ali Koç Zenit’in başkanı olan yakın dostu Dyukov’dan Wendel’i istedi
Ali Koç Zenit'in başkanı olan yakın dostu Dyukov'dan Wendel'i istedi
21:21
Bakan Kurum’dan ’kiralık sosyal konut müjdesi
Bakan Kurum'dan 'kiralık sosyal konut müjdesi
21:07
Ünlü oyuncu Mehmet Akif Akdeniz, trafikte öldüresiye dövüldü
Ünlü oyuncu Mehmet Akif Akdeniz, trafikte öldüresiye dövüldü
21:05
Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı boşanıyor
Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı boşanıyor
20:49
AK Parti Hasan Basri Yalçın, denizde kaza geçirdi
AK Parti Hasan Basri Yalçın, denizde kaza geçirdi
20:41
Katılan da var katılmayan da Necati Ateş’ten Barış Alper Yılmaz’a bonservis tahmini
Katılan da var katılmayan da! Necati Ateş'ten Barış Alper Yılmaz'a bonservis tahmini
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2025 16:38:26. #7.11#
SON DAKİKA: Aliağa'da 2025 Yaz Sezonu Açıldı: Ekonomik Tatil İmkanlarıyla Ağapark Plajı Ziyaretçilerini Bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.