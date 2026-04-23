Aliağa\'da 23 Nisan Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü Aliağa'da düzenlenen birbirinden renkli etkinliklerle kutlandı.

Aliağa'da '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' kutlamaları sabah saatlerinde öğrenci grupları ile vatandaşların bando eşliğinde çelenk sunma töreninin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'na kortej halinde yürümesiyle başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunu yaptı. Çelenk sunma programı, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda durulmasının ardından sona erdi.

Resmi törenin ardından 23 Nisan kutlama programı Mehmet Saka İlkokulu'nda devam etti. Programa; Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Garnizon Komutanı Albay Ali Güler, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Can Gökgöz, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Can, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz, Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk, Aliağa Belediyesi Personel Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt, şehit yakınları, gaziler, askeri erkan, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda Günün anlam ve önemini belirten açılış konuşmasını Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz yaptı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kutlama mesajı okundu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yürütülen Dilimizin Zenginlikleri Projesi çerçevesinde düzenlenen şiir yazma yarışmasında İzmir il birincisi olan Aliağa 100. Yıl Ortaokulu öğrencisi Zeynep Baba, 'Yaşasın Hürriyet' adlı şiirini seslendirdi. Mehmet Saka İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı gösteriler izleyicilerden büyük alkış aldı. İlçe genelinde düzenlenen resim ve atletizm yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Kutlama programının ardından katılımcılar, öğrenciler tarafından hazırlanan '23 Nisan'da Çocuk Olmak' temalı resim sergisini gezdi."

Aliağa'da çocukların bayramı dolu dolu kutlandı

Aliağa Belediyesi tarafından 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında düzenlenen ve üç gün süren etkinlikler; Helvacı, Şakran ve Avcı Ramadan'da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için Kur'an-ı Kerim okundu. Program boyunca çocuklar ve aileler için renkli aktiviteler düzenlendi. Helvacı ve Şakran'da maskot gösterileri, taş ve yüz boyama etkinlikleri ile çeşitli ikramlar sunulurken, şişme oyun grupları, motosiklet eğitim parkuru ve farklı oyun alanlarıyla eğlence daha da genişletildi. Üç gün boyunca sahne alan ASEV dans ekipleri ise halk oyunları ve modern dans gösterileriyle şenliğe renk kattı. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, şenlikte çocukların gününü kutlayarak mutluluklarına ortak olurken çocuklarla birlikte etkinliğin kapanışını yaptı.

Aliağa Belediyesinden, 23 Nisan'a özel resimli çocuk kitabı

Aliağa Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak hazırladığı "Ali ve Ece, Yaşasın 23 Nisan" adlı resimli çocuk kitabı, etkinliklerde miniklerle buluştu. Aliağa Belediyesinin "Aliağa Çocuk" yayınevinden çıkan "Ali ve Ece" serisinin üçüncü kitabı olan "Ali ve Ece, Yaşasın 23 Nisan", Demet Bozkurt tarafından kaleme alınıp özel çizimlerle zenginleştirildi. Üç gün süren şenlikler boyunca Helvacı, Şakran ve Avcı Ramadan'da gerçekleştirilen etkinliklerde 3 bin adet kitap çocuklara dağıtıldı. - İZMİR