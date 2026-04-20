23 Nisan Aliağa\'da etkinliklerle kutlanacak

20.04.2026 23:27  Güncelleme: 23:34
İzmir'in Aliağa ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Aliağa Kaymakamlığı'nın düzenlediği tören ve Aliağa Belediyesi'nin organize ettiği şenlikler, çocuklar için eğlenceli aktiviteler içerecek.

İzmir'in Aliağa ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Aliağa Kaymakamlığı tarafından düzenlenecek olan törenin yanı sıra Aliağa Belediyesi tarafından 21 Nisan'da Helvacı'da, 22 Nisan'da Şakran'da ve 23 Nisan'da Avcı Ramadan'da şenlikler düzenlenecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi programı, Aliağa Kaymakamlığı tarafından düzenlenecek törenle başlayacak. Törende saat 09.30'da öğrencilerin katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'na kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek. Meydandaki törenin ardından kutlamalar, Mehmet Saka İlkokulu bahçesinde devam edecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mesajının ve şiirlerin okunacağı etkinlikte, resim ve şiir yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verilerek, resim sergisi gezilecek.

Aliağa Belediyesi tarafından organize edilen şenlikler üç gün boyunca Helvacı, Şakran ve Avcı Ramadan'da gerçekleştirilecek. 21 Nisan Salı günü Helvacı'da ve 22 Nisan Çarşamba günü Şakran'da düzenlenecek etkinlikler saat 16.00'da başlayacak ve 18.30'a kadar sürecek. 23 Nisan Perşembe günü Avcı Ramadan'da yapılacak program ise saat 12.00'de başlayıp, 17.00'de sona erecek. Etkinlikler, hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler anısına Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayacak. Helvacı ve Şakran'daki etkinliklerde maskot gösterileri, taş boyama, yüz boyama aktiviteleri, sosis balon dağıtımı ile pamuk şeker ve patlamış mısır ikramları yer alacak. Avcı Ramadan'daki programda ise bunlara ek olarak şişme oyun grupları, motosiklet eğitim parkuru, kaydırak, tırmanma duvarı ve çeşitli oyun parkurları da kurulacak. Öte yandan, her üç günde de Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) dans ekiplerinin halk oyunları ve modern dans grupları sahne alacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
