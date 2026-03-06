ABAK\'tan Deprem Haftası\'nda öğrencilere hayat kurtaran bilgilendirme

Aliağa Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ABAK), 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında Mehmet Saka İlkokulu ve Mehmet Saka Ortaokulu'nda deprem farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinlikte öğrenciler, afet öncesi, sırası ve sonrasında yapmaları gerekenler konusunda kapsamlı şekilde bilgilendirildi. Risklerin belirlenmesinden aile afet planı hazırlamaya, acil durum çantası oluşturmadan bilgi kartı kullanımına kadar önemli konular aktarılırken, deprem ve afet kavramlarının ne anlama geldiği, çök-kapan-tutun pozisyonunun doğru uygulanışı ile okul ve evde alınması gereken önlemler de anlatıldı. Ayrıca öğrenciler, Aliağa'daki en yakın afet toplanma alanlarına nasıl ulaşabileceklerini öğrenerek, bilgi ve farkındalıklarını pekiştirdi. Bilgilendirmeler öğrencilerin merak ettiği soruların yanıtlandığı soru-cevap bölümüyle tamamlandı.

Bilgilendirme programının ardından okulda deprem tatbikatı gerçekleştirildi. İlk siren sesiyle birlikte öğrenciler ve okul personeli çök-kapan-tutun pozisyonu alırken, ikinci sirenin ardından kat planlarına uygun şekilde binayı tahliye ederek okulun toplanma alanına yönlendirildi.

Aliağa Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürü Ramazan Özdal, Tatbikatın ardından açıklamalarda bulundu. Özdal, "ABAK ekibi 2021 yılında kuruldu. Ekibimiz AFAD İl Müdürlüğü tarafından verilen gerekli eğitimleri tamamladı. O günden itibaren çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de Mehmet Saka İlkokulu ve Ortaokulu'nun daveti üzerine deprem farkındalık etkinliği kapsamında okulumuza geldik. Önce bilgilendirmelerimizi gerçekleştirdik, ardından siren eşliğinde öğrencileri sınıflardan güvenli şekilde tahliye ederek toplanma alanına yönlendirdik. Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - İZMİR