ABAK'tan Deprem Haftası'nda öğrencilere hayat kurtaran bilgilendirme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABAK'tan Deprem Haftası'nda öğrencilere hayat kurtaran bilgilendirme

ABAK\'tan Deprem Haftası\'nda öğrencilere hayat kurtaran bilgilendirme
06.03.2026 19:04  Güncelleme: 19:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aliağa Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında Mehmet Saka İlkokulu ve Ortaokulu'nda depremle ilgili farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinlikte öğrencilere afet öncesi, sırası ve sonrasında izlenecek yollar anlatıldı, tatbikat yapıldı.

Aliağa Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ABAK), 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında Mehmet Saka İlkokulu ve Mehmet Saka Ortaokulu'nda deprem farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinlikte öğrenciler, afet öncesi, sırası ve sonrasında yapmaları gerekenler konusunda kapsamlı şekilde bilgilendirildi. Risklerin belirlenmesinden aile afet planı hazırlamaya, acil durum çantası oluşturmadan bilgi kartı kullanımına kadar önemli konular aktarılırken, deprem ve afet kavramlarının ne anlama geldiği, çök-kapan-tutun pozisyonunun doğru uygulanışı ile okul ve evde alınması gereken önlemler de anlatıldı. Ayrıca öğrenciler, Aliağa'daki en yakın afet toplanma alanlarına nasıl ulaşabileceklerini öğrenerek, bilgi ve farkındalıklarını pekiştirdi. Bilgilendirmeler öğrencilerin merak ettiği soruların yanıtlandığı soru-cevap bölümüyle tamamlandı.

Bilgilendirme programının ardından okulda deprem tatbikatı gerçekleştirildi. İlk siren sesiyle birlikte öğrenciler ve okul personeli çök-kapan-tutun pozisyonu alırken, ikinci sirenin ardından kat planlarına uygun şekilde binayı tahliye ederek okulun toplanma alanına yönlendirildi.

Aliağa Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürü Ramazan Özdal, Tatbikatın ardından açıklamalarda bulundu. Özdal, "ABAK ekibi 2021 yılında kuruldu. Ekibimiz AFAD İl Müdürlüğü tarafından verilen gerekli eğitimleri tamamladı. O günden itibaren çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de Mehmet Saka İlkokulu ve Ortaokulu'nun daveti üzerine deprem farkındalık etkinliği kapsamında okulumuza geldik. Önce bilgilendirmelerimizi gerçekleştirdik, ardından siren eşliğinde öğrencileri sınıflardan güvenli şekilde tahliye ederek toplanma alanına yönlendirdik. Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Aliağa Belediyesi, Deprem Haftası, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ABAK'tan Deprem Haftası'nda öğrencilere hayat kurtaran bilgilendirme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: İsrail Cumhurbaşkanı Netanyahu için af çıkarmalı Trump: İsrail Cumhurbaşkanı Netanyahu için af çıkarmalı
Finlandiya, nükleer silah ithalatına izin vermeye hazırlanıyor Finlandiya, nükleer silah ithalatına izin vermeye hazırlanıyor
Fenerbahçe’den tarihi transfer operasyonu Fenerbahçe'den tarihi transfer operasyonu
Sri Lanka, ada açıklarında İran’a ait ikinci geminin olduğunu duyurdu Sri Lanka, ada açıklarında İran'a ait ikinci geminin olduğunu duyurdu
Fransa’nın BAE’ye gönderdiği tahliye uçağı, saldırılar nedeniyle geri döndü Fransa'nın BAE'ye gönderdiği tahliye uçağı, saldırılar nedeniyle geri döndü
Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye’ye çevrildi Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye'ye çevrildi

18:34
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın 6 şirketine TMSF kayyum olarak atandı
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın 6 şirketine TMSF kayyum olarak atandı
18:10
Kuveyt petrol üretimini durdurdu
Kuveyt petrol üretimini durdurdu
17:07
Endişe yaratan görüntü: Neyse ki Azerbaycan’dan rahatlatan açıklama geldi
Endişe yaratan görüntü: Neyse ki Azerbaycan'dan rahatlatan açıklama geldi
17:04
Trump’tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet
Trump'tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet
16:45
Tebriz’de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
Tebriz'de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
16:27
İsrail, İran’ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 20:00:55. #.0.5#
SON DAKİKA: ABAK'tan Deprem Haftası'nda öğrencilere hayat kurtaran bilgilendirme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.