Aliağa\'da Deprem Simülasyon Tırı vatandaşlarla buluştu

İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Aliağa Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen AFAD Deprem Simülasyon Tırı etkinliği, 7-8 Mayıs tarihlerinde Aliağalı vatandaşlarla buluştu. Aliağa'da düzenlenen etkinliklerde öğrencilere ve vatandaşlara deprem öncesinde alınması gereken önlemler, deprem anında doğru davranış biçimleri ve deprem sonrasında yapılması gerekenler hakkında uzman ekipler tarafından kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

Deprem simülasyon tırına katılan vatandaşlar, gerçeğe yakın bir ortamda deprem anını deneyimledi. Katılımcılar, yaş gruplarına göre belirlenen seviyelerde hazırlanan simülasyonlarla Türkiye'de yaşanan 6 farklı deprem senaryosu ile çocuklara özel hazırlanan simülasyon programına katıldı. Simülasyon sırasında "çök-kapan-tutun" pozisyonunun doğru uygulanışı uygulamalı olarak anlatıldı.

Etkinlik kapsamında ayrıca evlerde alınabilecek güvenlik önlemleri, afet ve acil durum çantasının önemi hakkında bilgilendirme yapıldı. Vatandaşlara deprem bilincini artırmaya yönelik broşürler dağıtıldı.

Aliağa Belediyesi organizasyon sürecine destek verirken, Aliağa Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü tarafından ilçedeki okullara ve vatandaşlara yönelik duyurular gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk, afet farkındalığının toplumun her kesimine ulaşmasının büyük önem taşıdığını belirterek etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen ekiplere teşekkür etti. - İZMİR