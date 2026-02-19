Aliağa\'da ilk toplu iftar coşkusu

Aliağa Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Ramazan Ayı Toplu İftar Programı, bu yıl da büyük bir katılımla başladı.

İlk gün kurulan iftar sofralarında vatandaşlar bir araya gelerek oruçlarını hep birlikte açtı. Ramazan'ın birlik ve beraberlik ruhunun hissedildiği programda Aliağalılar, aynı sofrayı paylaşmanın manevi atmosferini birlikte yaşadı.

Yeni Mahalle Düğün Salonu'nda düzenlenen programda ekipler, iftardan hemen önce yemekleri masalara servis etti. Aynı sofrada buluşan vatandaşlar, dualar eşliğinde ilk oruçlarını açtı. İftarda yemek öncesi ve sonrası dualar, Aliağa Belediyesi Personel Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt tarafından edildi. İftarın ardından gerçekleştirilen ney dinletisi geceye ayrı bir huzur kattı.

Ramazan ayı boyunca her gün kurulacak olan iftar sofraları Aliağalıları bir araya getirmeye devam edecek. - İZMİR