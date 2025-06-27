Aliağa\'da Orman Yangını: Bir Ev Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

İzmir'in Aliağa ilçesinde meydana gelen orman yangınında 1 ev yanarak kullanılamaz hale gelirken, ev sahibi evlerinin gözleri önünde yandığını söyledi. Öte yandan orman yangınında yanan alanlar dron ile havadan görüntülendi.

Dün Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi'nde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Sanayi tesisleri mevkiinde saat 18.55'de çıkan yangının ormana sirayet etmesiyle bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 uçak ve 5 helikopter sevk edildi. Havadan yapılan müdahalenin yanı sıra karadan da 25 arazöz, 9 su ikmal, 5 dozer ile ekipler söndürme çalışmalarını sürdürdü. Alevlerin tehdit ettiği Bozköy Mahallesi'nde bazı evler de tedbiren tahliye edilirken, mahalledeki bir eve sıçrayan alevler sonucunda ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Söz konusu yangının sanayi tesisleri civarında yakılan çöpten çıkmış olduğu, failinin ise jandarma tarafından tespit edilerek gözaltına alındığı öğrenildi. Alevler ekiplerin gece boyunca etkili mücadelesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangından sıçrayan alevler ise Fikri Altınkaya adlı vatandaşın evini küle çevirdi. Evi yanan Altınkaya, "Akşam saatlerinde eşimle birlikte evde otururken bir patlama sesi duyduk. Daha sonra bir arkadaşım bana telefon ederek yangının köye doğru geldiğini söyledi. O ana kadar haberim yoktu. Daha sonra kendimizi dışarı attık ve yangını gördük. Evden çantalarımızı alır almaz yangın buraya kadar geldi ve eve ulaştı. Alevler çok büyüktü, gelen itfaiye bile eve giremedi. Gözümüzün önünde evimiz yandı, gitti. Ölüp de dirilmek bu olsa gerek; 67 yaşındayım şu anda ve 34 yıllık emeğim yandı. Ben bu yaştan sonra burayı düzeltemem de. Sağ olsun yetkililer gereken yardımı yapılacağını söylediler. Onlar olmasa ben zaten buraya bir şey yapamam" dedi. Yangında evinin yanmasının son anda önüne geçtiklerini söyleyen mahalle sakinlerinden Ali Rıza Yeravlı da, "Yangın çıktığında ben İzmir'deki evimdeydim. Burası boştu, kimse yoktu. Haber alır almaz buraya geldik. O anda komşumuzu evinin yandığını görünce hemen traktörle bahçeyi sürüp yangının eve ulaşmasını önledik. İtfaiye de sağ olsun mücadele etti. Bahçedeki ağaçlarımız dışında bir zararımız olmadı. Çok büyük panik yaşadık" diye konuştu.

Yanan alanlar havadan dron ile görüntülenirken, yangında yaklaşık 150 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - İZMİR