Aliağa\'da 43 bin 500 kişiye iftar verilecek

19.02.2026 14:54  Güncelleme: 14:56
Aliağa'da Ramazan ayı boyunca her gün 1000 kişilik iftar sofraları kurulacak, 43 bin 500 kişiye sıcak yemek ulaşacak. Başkan Serkan Acar, vatandaşları iftar sofralarına davet etti.

On bir ayın sultanı Ramazan'ın bereketi ve paylaşma ruhu Aliağa'da bir kez daha gönülleri buluşturuyor. İlçede gelenek haline getirilen toplu iftar sofralarının hazırlıkları tamamlandı.

Aliağa Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan programı kapsamında, Yeni Mahalle Düğün Salonu ve yanında kurulan çadırlarda her gün 1000 kişilik iftar sofrası kurulacak. Vatandaşlar aynı sofrada oruç açarak Ramazan'ın birlik ve beraberlik ruhunu hep birlikte yaşayacak.

Toplu iftar organizasyonunun yanı sıra sosyal destek çalışmaları da aralıksız sürdürülecek. Ekipler tarafından her gün 65 yaş üzeri, yemek yapamayacak durumda olan vatandaşlar için günlük olarak 500 haneye sıcak yemek ulaştırılacak. İftar programı ve evlere yapılan yemek dağıtımıyla birlikte Aliağa'da Ramazan ayı boyunca 43 bin 500 kişiye sıcak yemek ulaştırılması planlanıyor.

Başkan Serkan Acar'dan iftar sofralarına davet

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, vatandaşları iftar sofralarına davet ederek, "Ramazan'ı Şerif'e kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her zaman olduğu gibi Yeni Mahalle Düğün Salonumuzda iftar soframızın hazırlıklarını tamamladık. Birlik beraberlik sofralarımıza, iftar soframıza hepinizi bekliyorum." dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel

