İzmir Aliağa'da Sosyal Hizmet Merkezi hizmete açıldı - Son Dakika
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İzmir Aliağa'da Sosyal Hizmet Merkezi hizmete açıldı

İzmir Aliağa\'da Sosyal Hizmet Merkezi hizmete açıldı

İzmir'in Aliağa ilçesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğüne bağlı olarak kurulan Sosyal Hizmet Merkezi (SHM), vatandaşlara hizmet sunmaya başladı. Merkezde yaşlılara, kadınlara, çocuklara ve engelli vatandaşlara yönelik çeşitli hizmetler sunulacak. Başvurular uygun olan şahıslar, uygulama birimine yönlendirilecek ve işlemleri tamamlanacak. Merkez, Aliağa'da bulunan Hükümet Konağı'nın 4. katında hizmet vermeye başladı.

09.07.2024 10:19  Güncelleme: 10:20
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İzmir'in Aliağa ilçesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğüne bağlı olarak kurulan Sosyal Hizmet Merkezi (SHM), vatandaşlara hizmet sunmaya başladı.

Aliağa'da ikamet eden vatandaşlar, merkezin sunduğu hizmetlerden yararlanabilmek için uzun yıllardan beri işlemleri için Menemen Sosyal Hizmet Merkezine gitmek zorunda kalıyorlardı. Artık Aliağa'da açılan Sosyal Hizmet Merkezi ile bu zorunluluk sona erdi. Merkez, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Hükümet Konağı'nın 4. katında hizmet vermeye başladı.

Sosyal Hizmet Merkezi Kurucu Müdür Vekili Fethiye Kızıltaş, merkezin sunacağı hizmetleri detaylı şekilde açıkladı. Merkezde, yaşlılara, kadınlara, çocuklara ve engelli vatandaşlara yönelik çeşitli hizmetler sunulacak. Bu hizmetler arasında danışmanlık, eğitim, bakım, sağlık, barınma, huzurevi işlemleri, sosyal ve ekonomik destek, doğum yardımı ve evde bakım hizmetleri yer alıyor. Ayrıca, koruyucu aile işlemleri, evlat edinme işlemleri ve şehit yakınları ile gazi birimine yönelik hizmetler de verilecek.

Başvuru süreci ve işleyiş

Sosyal Hizmet Merkezine başvuruda bulunacak kişiler, ilk olarak başvuru tespit ve inceleme birimine gelerek müracaat ediyor. Kurum tarafından istenilen belgeler tam ve uygunsa gerekli çalışmalar başlatılıyor. Başvurular uygun olan şahıslar, uygulama birimine yönlendiriliyor. Burada çalışanlar, konunun aciliyetine göre hemen ya da en fazla 15 gün içinde inceleme yapıyor. İnceleme sonucunda durumu değerlendirilen müracaat sahiplerinin hangi hizmeti alması gerektiği raporlaştırılarak işlemleri tamamlanıyor.

Sosyal Hizmet Merkezi Kurucu Müdür Vekili Fethiye Kızıltaş, merkezin sunduğu hizmetlerle ilgili detaylı bilgi verdi: " Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Aliağa Sosyal Hizmet Merkezi olarak hizmete girdik. Menemen, Aliağa ve Foça olarak üç ilçeye hizmet veriyorduk. Menemen Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü bünyesinde. Artık burası Menemen'den ayrılarak Aliağa ve Foça, iki ilçemize hizmet edecek. Merkezimiz Aliağa. Buradan işlemlerimizi yürüteceğiz. Foça'da haftanın bir günü görevli sabit bir personelimiz olacak. Onun dışında da gerekli zamanlarda inceleme için gönderiyoruz."

Engelli ve yaşlı hizmetleri

Kızıltaş, engelli ve yaşlı hizmetleri hakkında şu bilgileri verdi: "Engelli ve yaşlı hizmetlerimiz kapsamında ağır engellisi olan vatandaşlarımıza halk arasında bakıcı ücreti diye bilinen 'Engelli Evde Bakım Ücreti' adı altında bir ödeme yapıyoruz. Bu ödemelerin düzenli kontrolü ve takibi yapılıyor. Yaşlı hizmetleri kapsamında huzurevi talebi olan 65 yaş üstü yaşlılarımıza yönelik değerlendirme ve inceleme yapılıyor. Gerekli yönlendirmeler durumuna göre bir hizmet modeli belirleniyor."

Çocuk ve aile hizmetleri

Çocuk ve aile hizmetleri konusunda da bilgi veren Kızıltaş, korunma ihtiyacı olan çocuklar, sosyal-ekonomik destek, ebeveyn kaybı yaşamış çocuklar ve koruyucu aile birimi gibi konularda merkezin sunduğu hizmetleri anlattı. Ayrıca, şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmetlerin de merkezin önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Kadın Hizmetleri ve Eğitim Danışmanlık

Kadın hizmetleri biriminin de önemine değinen Kızıltaş, "Kadın hizmetleri birimimiz 6284 sayılı yasa kapsamında çalışıyor. Bu yasa, ailenin korunması ve aile içi şiddetin önlenmesine dair bir yasa. Şiddete uğramış kadınlarımızın hakları ve koruyucu tedbir önerileri bu kapsamda ele alınıyor" dedi. Ayrıca, eğitim danışmanlık biriminin de önemli bir hizmet sunduğunu vurgulayan Kızıltaş, burada psikologların danışanlarla düzenli seanslar yaptığını ve çeşitli eğitim programları düzenlediklerini belirtti.

14 personel ile hizmet

Sosyal Hizmet Merkezi, şu anda 14 personel ile hizmet veriyor. Kızıltaş, Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney ve Belediye Başkanı Serkan Acar'a destekleri için teşekkür ederek, yerinde hizmet anlayışıyla daha hızlı ve etkin hizmet vermeyi hedeflediklerini belirtti. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir Aliağa'da Sosyal Hizmet Merkezi hizmete açıldı - Son Dakika

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