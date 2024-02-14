İzmir Aliağa'da, balık popülasyonunun artırılması ve küçük ölçekli balıkçılığın desteklenmesi amacıyla tasarlanan yapay resifler, Aliağa Körfezinde suya bırakıldı.
Aliağa Belediyesi ve Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen projeyle, ilk yapay resifler (insan yapımı su altı yapıları) Aliağa Körfezinde denizle buluşturuldu. Deniz canlılarının barınmasına, beslenmesine ve çeşitliliğin artırılmasına katkı sağlayacak resifler, kıyıya yaklaşık 400 metre açıkta suya indirildi.
Projeyle, toplam 600 adet yapay resifin deniz altına indirilmesi planlanırken, yine resiflerle balık popülasyonunun artırılması ve küçük ölçekli balıkçılığın da desteklenmesi amaçlanıyor.
"Dalış turizmi de canlanacak"
Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mazlum Selim Aksakal, "Proje kapsamında 1 metreküplük ortaları delik bloklar, Aliağa Körfezinin 4 farklı bölgesine toplamda 600 adet olarak serbest düşme tekniği ile bırakılacak. Karadut mevkiine 100, ön plaj batı mevkiine 100, ön plaj doğu mevkiine 100 ve arka plajlar mevkiine 300 adet atılacak. Proje ile deniz altındaki popülasyonu artırarak Aliağa'daki küçük ölçekli balıkçılarımızı ekonomik olarak desteklemiş olacağız. Yapay resifler sayesinde Aliağa'da amatör deniz turizmi ve dalış turizmi de canlanacak" dedi.
Öte yandan resiflerin bırakıldığı programa ayrıca; Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, İMEAK DTO Aliağa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, Aliağa Amatör Balıkçılar ve Deniz Sporları Derneği (ALDER) Başkanı Naci Biçer ve Aliağa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hakan Şengül de katıldı. - İZMİR
Son Dakika › Yerel › Aliağa'da Yapay Resifler Denizle Buluştu - Son Dakika
Ocak ayında toplam hava yolu yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8.3 artarak 14.76 milyon kişiye ulaştı. İç hatlarda 7.06 milyon, dış hatlarda ise 7.7 milyon yolcu trafiği gerçekleşti.
TBMM'de Erzincan'daki maden kazasıyla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl aradan sonra Mısır'a resmi ziyarette bulundu. Mısır ve Türkiye arasında imzalanan anlaşmalar sonrası iki lider açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Gazze halkının topraklarından sürgün ettirilmesi yönünde girişimler bizim için yok hükmündedir.'' ifadelerini kullanırken Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ise ''Mısır ve Türkiye el ele vererek Gazze konusunda da çok iyi sonuçlar elde edebilecek.'' dedi.
Yargıtay'da bozulan Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek'in yeniden yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Nazlı Ilıcak 5 yıl 3 ay, Ahmet Hüsrev Altan 6 yıl 3 ay, Fevzi Yazıcı ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılırken Yakup Şimşek ise beraat etti.
Alman lastik ve otomobil parçaları üreticisi Continental, elektrikli araçlarla yaşanan dönüşümde daha rekabetçi olabilmek için 7 bin 150 kişinin işine son verecek. İşten çıkarmaların bin 750'i AR-GE alanında, 5 bin 400'ü ise idari görevlerde gerçekleşecek.
ABD'de Aralık ayı üretici fiyatları, piyasa tahminlerini aşarak yüzde 0.2 geriledi. Gıda, enerji ve ticaret hariç üretici fiyatları ise beklentilere paralel olarak yüzde 0.2 oranında arttı.
Ankara'da İYİ Parti'nin ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım töreninde protesto yaşandı. Etimesgut Belediye Başkan Adayı olarak Hilmi Özer'in duyurulmasıyla ilçe teşkilatı üyeleri tepki gösterdi. Üyeler, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu ve Burak Akburak'ı istifaya davet etti. Gerginlik daha sonra kavgaya dönüştü. Olaylar sonrası Akşener, Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım'ı görevden aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 12 yıl aradan sonra resmi ziyaret için Mısır'a gitti. Karşılamada Erdoğan ile Sisi bir araya gelirken First Layd'ler de selamlaşarak sohbet etti. Buzları eriten First Lady'ler şıklıklarıyla dikkatleri üzerlerine çektiler.
Sizin düşünceleriniz neler ?