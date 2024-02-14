Aliağa'da Yapay Resifler Denizle Buluştu - Son Dakika
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Aliağa'da Yapay Resifler Denizle Buluştu

Aliağa\'da Yapay Resifler Denizle Buluştu

İzmir Aliağa'da, balık popülasyonunun artırılması ve küçük ölçekli balıkçılığın desteklenmesi amacıyla tasarlanan yapay resifler, Aliağa Körfezinde suya bırakıldı. Proje kapsamında toplam 600 adet yapay resifin deniz altına indirilmesi planlanırken, deniz altındaki popülasyonun artırılmasıyla Aliağa'daki küçük ölçekli balıkçılar ekonomik olarak desteklenecek. Ayrıca, yapay resifler sayesinde Aliağa'da amatör deniz turizmi ve dalış turizmi de canlanacak.

14.02.2024 17:11  Güncelleme: 17:18
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İzmir Aliağa'da, balık popülasyonunun artırılması ve küçük ölçekli balıkçılığın desteklenmesi amacıyla tasarlanan yapay resifler, Aliağa Körfezinde suya bırakıldı.

Aliağa Belediyesi ve Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen projeyle, ilk yapay resifler (insan yapımı su altı yapıları) Aliağa Körfezinde denizle buluşturuldu. Deniz canlılarının barınmasına, beslenmesine ve çeşitliliğin artırılmasına katkı sağlayacak resifler, kıyıya yaklaşık 400 metre açıkta suya indirildi.

Projeyle, toplam 600 adet yapay resifin deniz altına indirilmesi planlanırken, yine resiflerle balık popülasyonunun artırılması ve küçük ölçekli balıkçılığın da desteklenmesi amaçlanıyor.

"Dalış turizmi de canlanacak"

Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mazlum Selim Aksakal, "Proje kapsamında 1 metreküplük ortaları delik bloklar, Aliağa Körfezinin 4 farklı bölgesine toplamda 600 adet olarak serbest düşme tekniği ile bırakılacak. Karadut mevkiine 100, ön plaj batı mevkiine 100, ön plaj doğu mevkiine 100 ve arka plajlar mevkiine 300 adet atılacak. Proje ile deniz altındaki popülasyonu artırarak Aliağa'daki küçük ölçekli balıkçılarımızı ekonomik olarak desteklemiş olacağız. Yapay resifler sayesinde Aliağa'da amatör deniz turizmi ve dalış turizmi de canlanacak" dedi.

Öte yandan resiflerin bırakıldığı programa ayrıca; Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, İMEAK DTO Aliağa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, Aliağa Amatör Balıkçılar ve Deniz Sporları Derneği (ALDER) Başkanı Naci Biçer ve Aliağa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hakan Şengül de katıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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