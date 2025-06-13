Aliağa\'da Yaz Dönemi Yüzme Kursları Başlıyor

Aliağa Gençlik Merkezi (AGM) ile Aliağa Spor ve Yaşam Merkezi'nde (AYM) düzenlenecek olan yaz dönemi yüzme kursları için başvurular 17 Haziran 2025 Salı günü saat 09.00 itibarıyla başlıyor.

Aliağa Belediyesi, çocukların yaz tatilini hem verimli hem de sağlıklı bir şekilde değerlendirebilmeleri için sportif faaliyetlere bu yıl da hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Aliağa Gençlik Merkezi (AGM) ile Aliağa Spor ve Yaşam Merkezi'nde (AYM) düzenlenecek olan yaz dönemi yüzme kursları için başvurular 17 Haziran 2025 Salı günü saat 09.00 itibarıyla başlıyor. Aliağa Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen yüzme kursları, çocukların fiziksel gelişimlerini desteklemenin yanı sıra sosyal becerilerini geliştirmeyi de hedefliyor.

Yarı olimpik kapalı yüzme havuzunda, alanında deneyimli eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek kurslarda çocuklara öncelikle temel yüzme eğitimi verilecek. Eğitimin devamında ise farklı yüzme teknikleri öğretilerek çocukların yüzme becerilerinin artırılması amaçlanıyor.

Kontenjanla sınırlı olan yüzme kurslarına katılım için yaş grupları ise merkezlere göre farklılık gösteriyor. AGM'de düzenlenecek kurslara 5-14 yaş aralığındaki çocuklar başvurabilecek. Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, Aliağa Gençlik Merkezi'ne 0 (232) 616 70 71 numaralı telefondan ulaşabilirler.

AYM bünyesinde düzenlenecek yüzme kurslarına ise 4-14 yaş aralığındaki çocuklar kabul edilecek. AYM kursları hakkında bilgi almak isteyenler, 0 (232) 399 00 00 numaralı telefondan dahili 3200'ü arayarak detaylı bilgi edinebilirler. - İZMİR