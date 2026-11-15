Aliağa Eski Karaköy\'de 50 yıllık su sorunu için 280 metre derinlikte suya ulaşıldı

İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Eski Karaköy'de, yaklaşık 50 yıldır yaşanan su sorununun giderilmesi amacıyla yürütülen sondaj çalışmalarında 280 metre derinlikte doğal kaynak suyuna ulaşıldı. Gelişme, köyün yeniden canlandırılması ve tarihi mirasının korunması için çalışan Aliağa Eski Karaköy Derneği(ALESKA) ile bölge sakinleri tarafından sevinçle karşılandı.

1890 yılından bu yana Osmanlı kayıtlarında yer alan Karaköy, 1980'li yıllarda başlayan ve uzun süren susuzluk nedeniyle yaklaşık yarım asır önce büyük oranda terk edildi. Suya erişim güçlüğü ve temel yaşam şartlarının zorlaşması üzerine köy halkının bir çoğu Aliağa ilçe merkezine daha yakın olan yeni Karaköy'e taşınırken, geride kalan yerleşim yeri Eski Karaköy adını aldı. Geçmişte sarnıçlar, kuyular ve günümüzde baraj gölü olan bölgeden eşeklerle taşınan suyla yaşamın sürdürüldüğü köyde, yerli nüfustan yalnızca 3 aile kaldı.

Aliağa Eski Karaköy Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneği (ALESKA) ile ilgili kurumların girişimleri sonucunda açılan kuyudan çıkarılan suyun, öncelikle laboratuvar testlerinden geçirilerek içmeye ve kullanıma uygunluğu belirlenecek. Onay sürecinin ardından suyun, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar tarafından önceki dönemde tahsis edilen köyün üzerindeki kayalık alanda kurulacak su tanklarına pompalanması ve buradan hanelere ulaştırılması planlanıyor. Bulunan su kaynağının laboratuvar testlerinin tamamlanıp içme ve kullanıma uygunluğunun onaylanmasının ardından, suyun pompalar aracılığıyla köyün üzerindeki kayalık alanda planlanan depolara aktarılması ve hanelere ulaştırılması hedefleniyor.

Çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eski Karaköy Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneği Başkan Yardımcısı Seçkin Büyümen Biltekin, bulunan su kaynağının köyün yeniden canlandırılması açısından tarihi bir dönemeç olduğunu belirtti. Geçmişte sarnıçlar ve baraj gölü olan bölgeden taşınan sularla yaşam mücadelesi verildiğini hatırlatan Biltekin, dernek olarak köyün otantik yapısını ve kültürel mirasını koruyarak bölgeyi geliştirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Sürece katkı sunan kurumlara teşekkür eden Biltekin, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın önceki dönemde su tankları için yer tahsis ettiğini ve son seçim döneminden bu yana köyün su ihtiyacını ücretsiz tankerlerle karşıladığını aktardı. Biltekin ayrıca, sondaj çalışmalarındaki emeklerinden dolayı İZSU idaresi yetkililerine ve köy muhtarı Fevzi Avcı'ya teşekkürlerini iletti.